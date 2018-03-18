Оксана Круглова: "Мы будем наблюдать до итогового составления протоколов"

Продолжается работа Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения. На 20:00 зафиксировано 292 замечания, которые требует проверки.
"Во время наблюдения у нас есть три этапа и три разные формы для заполнения, — рассказала член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Первая форма — открытие избирательных участков и подготовка к голосованию. Вторая форма — само голосование с 8:00 до 20:00. Тут есть определенные особенности. Наблюдатели смотрели, чтобы люди голосовали по паспорту, чтобы выдавался один бюллетень, чтобы всё технологическое оборудование правильно располагалось на участке. В 20:00 начался подсчёт голосов и тут совершенно иная форма. Сначала должны быть погашены избирательные бюллетени. Следующий этап — работа со списком избирателей. Дальше — вскрытие переносных ящиков, потом стационарных. Затем идет сортировка, подсчёт. За каждой из этих процедур мы тоже наблюдаем — до итогового составления протоколов".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.