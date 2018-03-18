Оксана Круглова: "Мы будем наблюдать до итогового составления протоколов"

Продолжается работа Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения. На 20:00 зафиксировано 292 замечания, которые требует проверки.

"Во время наблюдения у нас есть три этапа и три разные формы для заполнения, — рассказала член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Первая форма — открытие избирательных участков и подготовка к голосованию. Вторая форма — само голосование с 8:00 до 20:00. Тут есть определенные особенности. Наблюдатели смотрели, чтобы люди голосовали по паспорту, чтобы выдавался один бюллетень, чтобы всё технологическое оборудование правильно располагалось на участке. В 20:00 начался подсчёт голосов и тут совершенно иная форма. Сначала должны быть погашены избирательные бюллетени. Следующий этап — работа со списком избирателей. Дальше — вскрытие переносных ящиков, потом стационарных. Затем идет сортировка, подсчёт. За каждой из этих процедур мы тоже наблюдаем — до итогового составления протоколов".