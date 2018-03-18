Новый этап работы Ситуационного центра: наблюдение за подсчетом голосов

Работа Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения продолжается на новом этапе. На 21:00 зафиксировано около 160 замечаний, которые требуют проверки.
"Процедура подсчета голосов идет следующим образом, — рассказывает член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Первое, что делает избирательная комиссия, это гасит неиспользованные избирательные бюллетени. После гашения начинается работа со списком. Затем вскрывают переносные ящики, потом стационарные.
После этого происходит сортировка избирательных бюллетеней путем оглашения и представления для визуального ознакомления всем присутствующим и на камеру. На некоторых участках эта процедура была нарушена, так как всё происходило не последовательно, а одновременно.
Также поступали сообщения, которые затем были опровергнуты, продолжает Оксана Круглова. — Например, были замечания при использовании КОИБов. Для КОИБов используется немного другая процедура.
Там при окончании процедуры голосования вскрываются переносные ящики, и КОИБы переводятся в переносной режим: туда засовываются бюллетени из переносного ящика. И КОИБ всё сам считает. А потом все бюллетени просто упаковываются в мешки, бюллетени не надо раскладывать отдельно по пачкам. И наблюдатели подумали, что это нарушение. Но это не так".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.