В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом "Москва-Ульяновск"

В воскресенье, 19 марта, в 16:28 в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Ютейр", летевший рейсом "Москва-Ульяновск".

Самолет был вынужден приземлиться из-за метеоусловий в Ульяновске, где был сильный ветер, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находился 61 пассажир.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре уточнили, что в 18:20 самолет вылетел в пункт назначения.