В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом "Москва-Ульяновск"

В воскресенье, 19 марта, в 16:28 в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Ютейр", летевший рейсом "Москва-Ульяновск".
Самолет был вынужден приземлиться из-за метеоусловий в Ульяновске, где был сильный ветер, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
На борту самолета находился 61 пассажир.
В Куйбышевской транспортной прокуратуре уточнили, что в 18:20 самолет вылетел в пункт назначения.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
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"Несчастный случай"?