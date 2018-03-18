Алексей Дегтев: "Выборы прошли на высочайшем уровне организации"

Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев считает, что выборы президента РФ прошли на высочайшем организационном уровне.
"По имеющейся у меня информации, полученной от председателей УИК и ТИК, избирательных комиссий и правоохранительных органов, никаких нарушений не зафиксировано, — отметил Алексей Дегтев. — Общаясь с наблюдателями, я сделал вывод, что большинство замечаний носило технический характер. Скажем, к регистрационному столу выстраивалась большая очередь. Но это было связано не с нарушениями, а с большим желанием людей проголосовать. Возможно, эта очередь кому-то и мешала наблюдать, но, наверное, можно было сменить точку наблюдения.
Отмечу хорошую подготовку при организации охраны пунктов голосования. На каждой УИК были установлены металлодетекторы, дежурили сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Порадовало, что на избирательных участках было много молодежи. Причем приходили не только студенты, но и молодые семьи с детьми.
Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей. Несмотря на выходной день, несмотря на свой профессиональный праздник, работники ЖКХ не подвели".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.