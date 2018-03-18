Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков

18 марта в день выборов президента избиратели шли на участки 3010 и 3011, расположенные в самарской школе № 29 по ул. Радонежской, 2а вплоть до самого закрытия.

Супруги Татьяна и Евгений Блиновы приехали голосовать вместе с детьми — двухлетней Ксенией и одиннадцатилетним Алексеем за 10 минут до закрытия участков.

На вопрос почему так поздно, ответили, что с утра занимались с детьми, потом послеобеденный сон, сборы. А ехать избирательный на участок — через весь город. "Очень рады, что все-таки успели!" — улыбаются супруги.

"Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен отстоять право жить в сильной стране. Это моя гражданская позиция, я не мог не приехать и не сделать свой выбор", — сказал Евгений.

А последний избиратель покинул участок на Радонежской, 2а ровно в 20:00. После чего члены избирательной комиссии приступили к подсчету бюллетеней.