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Выборы Власть и политика

Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта в день выборов президента избиратели шли на участки 3010 и 3011, расположенные в самарской школе № 29 по ул. Радонежской, 2а вплоть до самого закрытия.

Супруги Татьяна и Евгений Блиновы приехали голосовать вместе с детьми — двухлетней Ксенией и одиннадцатилетним Алексеем за 10 минут до закрытия участков.

На вопрос почему так поздно, ответили, что с утра занимались с детьми, потом послеобеденный сон, сборы. А ехать избирательный на участок — через весь город. "Очень рады, что все-таки успели!" — улыбаются супруги.

"Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен отстоять право жить в сильной стране. Это моя гражданская позиция, я не мог не приехать и не сделать свой выбор", — сказал Евгений.

А последний избиратель покинул участок на Радонежской, 2а ровно в 20:00. После чего члены избирательной комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

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