Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков

18 марта в день выборов президента избиратели шли на участки 3010 и 3011, расположенные в самарской школе № 29 по ул. Радонежской, 2а вплоть до самого закрытия.
Супруги Татьяна и Евгений Блиновы приехали голосовать вместе с детьми — двухлетней Ксенией и одиннадцатилетним Алексеем за 10 минут до закрытия участков.
На вопрос почему так поздно, ответили, что с утра занимались с детьми, потом послеобеденный сон, сборы. А ехать избирательный на участок — через весь город. "Очень рады, что все-таки успели!" — улыбаются супруги.
"Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен отстоять право жить в сильной стране. Это моя гражданская позиция, я не мог не приехать и не сделать свой выбор", — сказал Евгений.
А последний избиратель покинул участок на Радонежской, 2а ровно в 20:00. После чего члены избирательной комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.