Виктор Кудряшов: "Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России"

Завершилось голосование на выборах президента РФ. Врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил высокую активность жителей региона.

"Могу оценить прошедшие выборы с точки зрения обычного жителя города. Мне кажется, что кампания прошла очень хорошо, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сегодняшний день показал, что, несмотря на идущий снег, активность людей была высокой. Побывав на нескольких избирательных участках, я увидел, что люди шли туда как на праздник.

Было организовано большое количество сопутствующих мероприятий. В Самаре и Тольятти прошли своего рода городские референдумы. Отмечу большой интерес людей к проекту "Формирование комфортной городской среды", координатором которого я являюсь. Люди активно откликнулись на него. И по моим оценкам, примерно половина из тех избирателей, которые пришли проголосовать за будущего лидера России, приняли участие в отборе тех общественных территорий, которые в результате рейтингового голосования будут выбраны и благоустроены в текущем году.

Считаю, что большая организационная работа вместе с гражданской ответственностью наших людей и дали такой хороший результат. Я хочу поблагодарить не только тех, кто не побоялся снега, не побоялся метели и пришел на избирательные участки, определив будущее России, но и тех, кто определил будущее своего двора, своего микрорайона, проголосовав за проекты по программе "Формирование комфортной городской среды".