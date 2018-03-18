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Оксана Круглова: "В систему ГАС "Выборы" начали поступать первые протоколы" Ирина Скупова: "Выборы президента – это удивительное политическое приключение" Виктор Кудряшов: "Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России" Жители Самары голосовали вплоть до закрытия избирательных участков Алексей Дегтев: "Выборы прошли на высочайшем уровне организации"

Выборы Власть и политика

Виктор Кудряшов: "Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилось голосование на выборах президента РФ. Врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил высокую активность жителей региона.

"Могу оценить прошедшие выборы с точки зрения обычного жителя города. Мне кажется, что кампания прошла очень хорошо, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сегодняшний день показал, что, несмотря на идущий снег, активность людей была высокой. Побывав на нескольких избирательных участках, я увидел, что люди шли туда как на праздник.

Было организовано большое количество сопутствующих мероприятий. В Самаре и Тольятти прошли своего рода городские референдумы. Отмечу большой интерес людей к проекту "Формирование комфортной городской среды", координатором которого я являюсь. Люди активно откликнулись на него. И по моим оценкам, примерно половина из тех избирателей, которые пришли проголосовать за будущего лидера России, приняли участие в отборе тех общественных территорий, которые в результате рейтингового голосования будут выбраны и благоустроены в текущем году.

Считаю, что большая организационная работа вместе с гражданской ответственностью наших людей и дали такой хороший результат. Я хочу поблагодарить не только тех, кто не побоялся снега, не побоялся метели и пришел на избирательные участки, определив будущее России, но и тех, кто определил будущее своего двора, своего микрорайона, проголосовав за проекты по программе "Формирование комфортной городской среды".

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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