Оксана Круглова: "В систему ГАС "Выборы" начали поступать первые протоколы"

Общественные наблюдатели Ситуационного центра продолжают свою работу. На 23:00 зафиксировано 260 замечаний, которые требуют проверки.
"Поступило 260 сообщений, большую часть из них мы проверили. Какие-то замечания подтвердились, какие-то нет, — говорит член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Большинство замечаний нам удалось поправить на месте при помощи членов ТИК и УИК. Уже начали сдаваться первые протоколы. На 23:00 в систему ГАС "Выборы" введено 311 протоколов."
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.