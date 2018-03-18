Оксана Круглова: "В систему ГАС "Выборы" начали поступать первые протоколы"

Общественные наблюдатели Ситуационного центра продолжают свою работу. На 23:00 зафиксировано 260 замечаний, которые требуют проверки.

"Поступило 260 сообщений, большую часть из них мы проверили. Какие-то замечания подтвердились, какие-то нет, — говорит член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова. — Большинство замечаний нам удалось поправить на месте при помощи членов ТИК и УИК. Уже начали сдаваться первые протоколы. На 23:00 в систему ГАС "Выборы" введено 311 протоколов."