В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70%

Сейчас в Самарской области обработано около 51% протоколов УИКов, сообщил в эфире "Россия-24. Самара" председатель облизбиркома Вадим Михеев. По его словам, явка составила около 70%.

76,61% пришедших на выборы отдали голоса за Владимира Путина. В тройку лидеров также вошли Павел Грудинин (11,29%) и Владимир Жириновский (5,02%).

Вадим Михеев также сообщил, что окончательные результаты в облизбиркоме планируют подвести до 4 утра.