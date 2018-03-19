Пятеро детей живут в квартире-помойке (видео)

В соцсетях появилось видео квартиры, где в антисанитарных условиях якобы проживает пятеро несовершеннолетних детей. Крик о помощи в своем аккаунте в "Твиттере" опубликовала Татьяна Шурыгина — жительница дома на ул. Воронежской в Самаре.

"Прописано 13 (человек — прим. ВН), 5 детей несовершеннолетних, а живут всего вместе около 20 человек. Антисанитария, тараканы, клопы. Страдают и другие дети других семей, так как морим уже пятый раз за полгода. Страдает весь подъезд. Запугали всех", — пишет Татьяна Шурыгина в соцсетях и прилагает видео той самой квартиры.

Корреспондент Волга Ньюс связался с Татьяной Шурыгиной и узнал, как в ее распоряжении появилось это видео и как ей живется с такими соседями.

По словам Татьяны, квартиру в доме на ул. Воронежской она купила в августе прошлого года, сделала ремонт и в сентябре переехала туда жить вместе с четырехлетним сыном. О том, что происходит у соседей сверху узнала, конечно, уже после переезда — когда поползли тараканы, а потом и клопы.

"С сентября прошлого года мы морили тараканов уже пять раз. После очередной неудачной попытки решили, что надо морить насекомых по всему "стояку". А соседи сверху пускать к себе специалистов отказывались. Но как-то они с ними все же договорились, и вот как раз от этих ребят у меня и появилось видео происходящего в этой квартире", — рассказала Татьяна Шурыгина.

На видео запечатлено ужасающее состояние квартиры — по стенам ползают насекомые, в квартире грязно, сливной бачок у унитаза отсутствует. И посреди всего этого видны детские игрушки.

По словам Татьяны, жильцы из подъезда "бегут" — на продажу выставлено уже три квартиры, в том числе и ее. "Нехорошая" же квартира, как удалось выяснить собеседнице издания, находится в муниципальной собственности. А семья в количестве 13 официально прописанных там людей проживает в ней по договору социального найма. Как рассказала Татьяна Шурыгина, нанимателем является самая старшая жительница квартиры — она же, по словам собеседницы издания, единственный работающий член семьи.

"Она работает дворником. Вместе с ней в квартире проживают ее дочери вместе со своими несовершеннолетними детьми — у одной из них двое детей, у другой — трое", — рассказала Татьяна.

Жители квартиры, по словам собеседницы издания, якобы ведут антисоциальный образ жизни. "Я их вижу в подъезде за употреблением спиртных напитков. Также в подъезде я находила использованные шприцы и презервативы — кем они оставлены, доподлинно мне не известно", — рассказывает Татьяна.

Сейчас она написала обращения во всем возможные инстанции, в том числе в департамент семьи, опеки и попечительства администрации Самары, департамент управления имуществом (как к собственнику квартиры), главе города, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам человека.

"Нарушение всех эпидемиологических норм. Загрязняют подъезд, курят, пьют, мусор не убирают, испражняются", — пишут жильцы подъезда в своем коллективном обращению к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

В феврале Татьяна Шурыгина получила ответ из департамента управления имуществом Самары (имеется в распоряжении Волга Ньюс), в котором сообщается, что сведения о привлечении указанной семьи к "административной или иной ответственности за систематическое бесхозяйственное обращение с жилым помещением, а также о нарушении прав и законных интересов соседей, не представлены".

Кроме того, представители департамента сообщают, что в настоящее время в городе сложилась отрицательная практика по выселению граждан из жилых помещений без предоставления иных благоустроенных помещений. В адрес жильцов скандальной квартиры департаментом направлено уведомление о необходимости приведения его в "надлежащее состояние в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, соблюдения правил пользования муниципальным жилым помещением, а также соблюдения прав и законных интересов соседей".

В "Твиттере" Татьяны Шурыгиной есть ее переписка с руководителем департамента семьи, опеки и попечительства Самары Светланой Найденовой. Как сообщает последняя, на 30 марта назначено заседание суда. Татьяна Шурыгина пояснила, что суд будет касаться лишения родительских прав одной из жительниц квартиры.

Также в "Твиттере" на просьбы о помощи отреагировали врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, которая адресовала Светлане Найденовой: "Организуйте выход". Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение департаменту управления имуществом "разобраться и доложить".

Как выяснила Татьяна Шурыгина, жильцы подъезда уже не в первый раз пытаются как-то воздействовать на соседей. Так, в 2014 г. департамент семьи, опеки и попечительства по итогам проведенной работы сообщал, что "антисанитарную обстановку" в квартире хозяйка объясняет "стесненными жилищными условиями и большим количеством проживающих".

Тогда специалисты департамента пришли к выводу, что оснований для привлечения жильцов квартиры к семейно-правовой ответственности нет. "Родительские обязанности ими исполняются", — сделали вывод в ведомстве.

Правда, в том же документе поясняется, что сотрудники департамента в самой квартире не были, поскольку хозяйка их туда не впустила и разговаривала с ними на улице. В 2012 г. жителей указанной квартиры органы опеки и попечительства уже пытались лишить родительских прав, но суд им в этом отказал.