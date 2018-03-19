Пятеро детей живут в квартире-помойке (видео)

В соцсетях появилось видео квартиры, где в антисанитарных условиях якобы проживает пятеро несовершеннолетних детей. Крик о помощи в своем аккаунте в "Твиттере" опубликовала Татьяна Шурыгина — жительница дома на ул. Воронежской в Самаре.
"Прописано 13 (человек — прим. ВН), 5 детей несовершеннолетних, а живут всего вместе около 20 человек. Антисанитария, тараканы, клопы. Страдают и другие дети других семей, так как морим уже пятый раз за полгода. Страдает весь подъезд. Запугали всех", — пишет Татьяна Шурыгина в соцсетях и прилагает видео той самой квартиры.
Корреспондент Волга Ньюс связался с Татьяной Шурыгиной и узнал, как в ее распоряжении появилось это видео и как ей живется с такими соседями.
По словам Татьяны, квартиру в доме на ул. Воронежской она купила в августе прошлого года, сделала ремонт и в сентябре переехала туда жить вместе с четырехлетним сыном. О том, что происходит у соседей сверху узнала, конечно, уже после переезда — когда поползли тараканы, а потом и клопы.
"С сентября прошлого года мы морили тараканов уже пять раз. После очередной неудачной попытки решили, что надо морить насекомых по всему "стояку". А соседи сверху пускать к себе специалистов отказывались. Но как-то они с ними все же договорились, и вот как раз от этих ребят у меня и появилось видео происходящего в этой квартире", — рассказала Татьяна Шурыгина.
На видео запечатлено ужасающее состояние квартиры — по стенам ползают насекомые, в квартире грязно, сливной бачок у унитаза отсутствует. И посреди всего этого видны детские игрушки.
По словам Татьяны, жильцы из подъезда "бегут" — на продажу выставлено уже три квартиры, в том числе и ее. "Нехорошая" же квартира, как удалось выяснить собеседнице издания, находится в муниципальной собственности. А семья в количестве 13 официально прописанных там людей проживает в ней по договору социального найма. Как рассказала Татьяна Шурыгина, нанимателем является самая старшая жительница квартиры — она же, по словам собеседницы издания, единственный работающий член семьи.
"Она работает дворником. Вместе с ней в квартире проживают ее дочери вместе со своими несовершеннолетними детьми — у одной из них двое детей, у другой — трое", — рассказала Татьяна.
Жители квартиры, по словам собеседницы издания, якобы ведут антисоциальный образ жизни. "Я их вижу в подъезде за употреблением спиртных напитков. Также в подъезде я находила использованные шприцы и презервативы — кем они оставлены, доподлинно мне не известно", — рассказывает Татьяна.
Сейчас она написала обращения во всем возможные инстанции, в том числе в департамент семьи, опеки и попечительства администрации Самары, департамент управления имуществом (как к собственнику квартиры), главе города, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам человека.
"Нарушение всех эпидемиологических норм. Загрязняют подъезд, курят, пьют, мусор не убирают, испражняются", — пишут жильцы подъезда в своем коллективном обращению к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.
В феврале Татьяна Шурыгина получила ответ из департамента управления имуществом Самары (имеется в распоряжении Волга Ньюс), в котором сообщается, что сведения о привлечении указанной семьи к "административной или иной ответственности за систематическое бесхозяйственное обращение с жилым помещением, а также о нарушении прав и законных интересов соседей, не представлены".
Кроме того, представители департамента сообщают, что в настоящее время в городе сложилась отрицательная практика по выселению граждан из жилых помещений без предоставления иных благоустроенных помещений. В адрес жильцов скандальной квартиры департаментом направлено уведомление о необходимости приведения его в "надлежащее состояние в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, соблюдения правил пользования муниципальным жилым помещением, а также соблюдения прав и законных интересов соседей".
В "Твиттере" Татьяны Шурыгиной есть ее переписка с руководителем департамента семьи, опеки и попечительства Самары Светланой Найденовой. Как сообщает последняя, на 30 марта назначено заседание суда. Татьяна Шурыгина пояснила, что суд будет касаться лишения родительских прав одной из жительниц квартиры.
Также в "Твиттере" на просьбы о помощи отреагировали врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, которая адресовала Светлане Найденовой: "Организуйте выход". Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение департаменту управления имуществом "разобраться и доложить".
Как выяснила Татьяна Шурыгина, жильцы подъезда уже не в первый раз пытаются как-то воздействовать на соседей. Так, в 2014 г. департамент семьи, опеки и попечительства по итогам проведенной работы сообщал, что "антисанитарную обстановку" в квартире хозяйка объясняет "стесненными жилищными условиями и большим количеством проживающих".
Тогда специалисты департамента пришли к выводу, что оснований для привлечения жильцов квартиры к семейно-правовой ответственности нет. "Родительские обязанности ими исполняются", — сделали вывод в ведомстве.
Правда, в том же документе поясняется, что сотрудники департамента в самой квартире не были, поскольку хозяйка их туда не впустила и разговаривала с ними на улице. В 2012 г. жителей указанной квартиры органы опеки и попечительства уже пытались лишить родительских прав, но суд им в этом отказал.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.