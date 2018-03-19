Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК

Церемония открытия крупнейшего многопрофильного центра в Поволжье пройдет 20 марта 2018 года в 17-00.
В ней примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Запуск Клинического госпиталя ИДК является не только заметным шагом на пути реализации социальной программы региона, но и наглядным примером разумного взаимодействия частного и государственного сектора здравоохранения.
Напомним, подготовка к возведению госпиталя началась в 2014 году, когда между Правительством Самарской области и ГК "Мать и дитя" был подписан меморандум о создании нового многопрофильного медицинского центра. А уже 5 марта 2018 года госпиталь принял своих первых пациентов.
Новый клинический госпиталь ИДК Группы компаний "Мать и дитя" — это 15 тысяч квадратных метров, на которых располагается современное акушерское отделение и отделение ЭКО, родильный блок, лаборатория, которая может проводить свыше 1 000 различных анализов, а также поликлиника и стационар, где могут обслуживаться дети и взрослые. Комплексный подход — отличительная сторона всех медицинских учреждений Группы, и самарский госпиталь не станет исключением.
Какие услуги оказываются населению стратегически важного региона страны в Клиническом госпитале ИДК?
- ЭКО, внутриматочная инсеминация, ПГД, ПИКСИ, ИКСИ, стимуляция овуляции, донорские программы, программа суррогатного материнства.
- Ведение беременности и родов. В госпитале оборудован роддом, а также реанимация для младенцев.
- Операции по гинекологии и урологии, ортопедии и проктологии, ЛОР-операции, общая и пластическая хирургия, онкология.
- КТ, рентгенография, маммография, МРТ.
- ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, ЭХО.
- Более 1 000 лабораторных исследований.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.