Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК

Церемония открытия крупнейшего многопрофильного центра в Поволжье пройдет 20 марта 2018 года в 17-00.

В ней примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Запуск Клинического госпиталя ИДК является не только заметным шагом на пути реализации социальной программы региона, но и наглядным примером разумного взаимодействия частного и государственного сектора здравоохранения.

Напомним, подготовка к возведению госпиталя началась в 2014 году, когда между Правительством Самарской области и ГК "Мать и дитя" был подписан меморандум о создании нового многопрофильного медицинского центра. А уже 5 марта 2018 года госпиталь принял своих первых пациентов.



Новый клинический госпиталь ИДК Группы компаний "Мать и дитя" — это 15 тысяч квадратных метров, на которых располагается современное акушерское отделение и отделение ЭКО, родильный блок, лаборатория, которая может проводить свыше 1 000 различных анализов, а также поликлиника и стационар, где могут обслуживаться дети и взрослые. Комплексный подход — отличительная сторона всех медицинских учреждений Группы, и самарский госпиталь не станет исключением.

Какие услуги оказываются населению стратегически важного региона страны в Клиническом госпитале ИДК?