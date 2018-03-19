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Промсвязьбанк профинансировал строительство фабрики по переработке бумаги в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти состоялось торжественное открытие фабрики по переработке бумаги — ООО "Тольяттинская бумажная фабрика". Проект был реализован при участии Промсвязьбанка.

Тольяттинская бумажная фабрика (ТБФ) — это первое в Самарской области предприятие, которое специализируется на выпуске бумаги и гофрокартона. Для этого на фабрике налажена переработка макулатуры. Уникальный для региона проект был реализован на площадке особой экономической зоны "Тольятти". Строительство фабрики началось в июне 2014 года, в конце 2017 года ТБФ начала работу в тестовом режиме. Плановая мощность фабрики составляет до 42 тыс. тонн продукции в год. Ожидается, что уже через 3 года ТБФ займет до 3% рынка в России.

На церемонии открытия ТБФ присутствовали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"Участие банка позволило ускорить запуск производства и обеспечить подушку финансовой безопасности на старте проекта. Мы постарались создать максимально комфортные и удобные условия финансирования, в том числе за счет льготного графика выборки заемных средств. Тольяттинская бумажная фабрика — действительно уникальный, значимый и перспективный проект как с точки зрения экономики, так и с экологической составляющей", — отметила вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" Татьяна Перемышлина.

"Я благодарен команде самарского офиса Промсвязьбанка за поддержку нашего предприятия. Другие банки не решились участвовать в инвестиционном проекте, а вот в ПСБ приняли решение о выделении кредитной линии. В итоге благодаря нашим совместным усилиям Самарская область получила новый вид бизнеса — переработку макулатуры в бумагу. Важно, что город и регион получат новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет", — подчеркнул Андрей Богданов, учредитель ООО "Тольяттинская бумажная фабрика".

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