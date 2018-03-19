Промсвязьбанк профинансировал строительство фабрики по переработке бумаги в Тольятти

В Тольятти состоялось торжественное открытие фабрики по переработке бумаги — ООО "Тольяттинская бумажная фабрика". Проект был реализован при участии Промсвязьбанка.
Тольяттинская бумажная фабрика (ТБФ) — это первое в Самарской области предприятие, которое специализируется на выпуске бумаги и гофрокартона. Для этого на фабрике налажена переработка макулатуры. Уникальный для региона проект был реализован на площадке особой экономической зоны "Тольятти". Строительство фабрики началось в июне 2014 года, в конце 2017 года ТБФ начала работу в тестовом режиме. Плановая мощность фабрики составляет до 42 тыс. тонн продукции в год. Ожидается, что уже через 3 года ТБФ займет до 3% рынка в России.
На церемонии открытия ТБФ присутствовали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"Участие банка позволило ускорить запуск производства и обеспечить подушку финансовой безопасности на старте проекта. Мы постарались создать максимально комфортные и удобные условия финансирования, в том числе за счет льготного графика выборки заемных средств. Тольяттинская бумажная фабрика — действительно уникальный, значимый и перспективный проект как с точки зрения экономики, так и с экологической составляющей", — отметила вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" Татьяна Перемышлина.
"Я благодарен команде самарского офиса Промсвязьбанка за поддержку нашего предприятия. Другие банки не решились участвовать в инвестиционном проекте, а вот в ПСБ приняли решение о выделении кредитной линии. В итоге благодаря нашим совместным усилиям Самарская область получила новый вид бизнеса — переработку макулатуры в бумагу. Важно, что город и регион получат новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет", — подчеркнул Андрей Богданов, учредитель ООО "Тольяттинская бумажная фабрика".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.