После снегопада Самару расчищало более 630 единиц уборочной техники

Для расчистки улично-дорожной сети Самары от снега в ночь на 19 марта количество уборочной техники было увеличено — задействовали 358 единиц, в том числе свыше 150 самосвалов, 44 машины на базе трактора МТЗ-80 (щетка), а также повышенное количество дорожных комбинированных машин (50 единиц) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов.

Кроме механизированной уборки традиционно выполнялась и ручная — для этого на улицы вывели полторы сотни дорожных рабочих.

"В усиленном режиме город расчищался не только непосредственно в день проведения выборов президента Российской Федерации. И после закрытия участков, подъездам и подходам к которым уделялось особое внимание, наравне с проезжими частями улиц, тротуарами, внутриквартальными территориями, городские службы благоустройства продолжили наращивать силы и средства для своевременной ликвидации последствий обрушевшегося снегопада. Отмечу, что для наших географических широт и данного времени года настолько интенсивные осадки являются аномальными. Чтобы справиться с расчисткой своевременно и эффективно, муниципальному предприятию удалось задействовать рекордное для текущего сезона количество спецтехники — всего в течение суток только улицы расчищали 634 машины различного назначения", — подчеркнул заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Муниципальным предприятием предприняты все усилия для поддержания нормативного состояния в первую очередь магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт. Для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров усилена работа по расчистке площадок остановочных павильонов. Также сделан упор на уборку сформированных на обочинах дорог снежных валов, расчистку от снега и наледи пешеходных переходов.

За сутки полигоны пополнились снежными массами в количестве 5543,2 т. А всего с начала сезона с улиц города вывезли около 570 тыс. т снега.

Особое внимание продолжают уделять и уборке придомовых территорий. "По состоянию на сегодняшнее утро привели в порядок большую часть дворовых территорий. Накануне выход дворников был увеличен до 2671 человека. Для расчистки использовались как собственные уборочные машины, так и привлеченные. Наибольшее количество ресурсов задействовали в Промышленном, Кировском, Советском, Красноглинском, а также Октябрьском внутригородских районах", — сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара Сергей Мухранов.

Кроме того, продолжается работа по расчистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов и ограждению участков, которые планируются к расчистке. В связи с прошедшим снегопадом и перепадом температуры наружного воздуха этот вид работ сейчас также особенно актуален. Накануне с самым большим объемом справились в Промышленном, Советском и Ленинском районах.