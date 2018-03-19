16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти" Начальник самарского отделения Центробанка Константин Суриков покинул пост Самарские банки предлагают нестандартные финансовые инструменты сохранения средств Альфа-Банк разыграет три тысячи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 Банку "Приоритет" не удалось стать крупнейшим кредитором Виктора Развеева

Банки Финансы

Промсвязьбанк представил эксклюзивную карту для бизнеса

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

Промсвязьбанк представил уникальную для российского рынка карту Visa Platinum Business, созданную специально для собственников бизнеса и предпринимателей.

Владельцы Visa Platinum Business получают приоритетное обслуживание в офисах Промсвязьбанка, программу страхования путешествующих с покрытием до 100 тыс. долларов в год от ведущей страховой компании, а также специальные предложения от компаний-партнеров. С платежной корпоративной картой Visa Platinum Business клиенты банка и их сопровождающие смогут пользоваться бизнес-залами по всему миру от компании Lounge-Key. Также для обладателей карты доступны такие сервисы, как международная медицинская и информационная помощь, экстренная помощь за рубежом "GCAS" и страховой сервис "Card Liability Waiver Insurance".

Клиенты малого и среднего бизнеса ПСБ могут воспользоваться корпоративной картой для оплаты представительских расходов и расходов, связанных с деятельностью компании. Карта предусматривает проведение операций по счету юридического лица, оформляется как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, в том числе занимающимся частной практикой.

"Возможности Visa Platinum Business являются новыми для российского рынка. Наша карта дает ощутимые преимущества в путешествиях и деловых поездках, открывая владельцам доступ к премиальной программе страхования и сотням бизнес-залов по всему миру. Также с ее помощью можно оплачивать представительские расходы и оперативно рассчитываться с поставщиками, зачислять выручку и снимать наличные", — отмечает Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию о карте Visa PlatinumBusiness можно на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1