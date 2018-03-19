Полиция: нападение на почтальона в Безенчукском районе планировалось с 2017 года

В Безенчукском районе раскрыто ограбление женщины-почтальона.
Напомним, днем 12 марта на 61-летнюю женщину напали неизвестные, когда она проходила мимо заброшенных складов в поселке Заволжский. У нее забрали сумку, в которой лежало 68,9 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж".
В минувшие выходные были установлены личности подозреваемых.
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, всего причастны к совершению преступления четверо: двое напали на почтальона, толкнули ее в снег и удерживали на земле, третий выхватил у нее сумку из рук, четвертый ждал их в машине и быстро увез с места преступления. Всем задержанным не более 23 лет, один из них имеет судимость за воровство.
Полицейские также выяснили, что один из подозреваемых задолжал другому деньги, вернуть их готов был при помощи грабежа, обстоятельства которого начали обсуждать еще в 2017 году.
Полученные в результате ограбления почтальона деньги, по данным правоохранительных органов, подозреваемые поделили между собой, часть денег изъята. Автомобиль, на котором молодые люди, предположительно, скрылись с места преступления, помещен на специализированную стоянку.
Последние комментарии
Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.