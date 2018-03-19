Полиция: нападение на почтальона в Безенчукском районе планировалось с 2017 года

В Безенчукском районе раскрыто ограбление женщины-почтальона.

Напомним, днем 12 марта на 61-летнюю женщину напали неизвестные, когда она проходила мимо заброшенных складов в поселке Заволжский. У нее забрали сумку, в которой лежало 68,9 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж".

В минувшие выходные были установлены личности подозреваемых.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, всего причастны к совершению преступления четверо: двое напали на почтальона, толкнули ее в снег и удерживали на земле, третий выхватил у нее сумку из рук, четвертый ждал их в машине и быстро увез с места преступления. Всем задержанным не более 23 лет, один из них имеет судимость за воровство.

Полицейские также выяснили, что один из подозреваемых задолжал другому деньги, вернуть их готов был при помощи грабежа, обстоятельства которого начали обсуждать еще в 2017 году.

Полученные в результате ограбления почтальона деньги, по данным правоохранительных органов, подозреваемые поделили между собой, часть денег изъята. Автомобиль, на котором молодые люди, предположительно, скрылись с места преступления, помещен на специализированную стоянку.