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Преступления Происшествия

В Похвистневском районе браконьеры застрелили трех лосей

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным областного департамента охоты и рыболовства, на территории охотничьих хозяйств Похвистневского района с начала этого года зафиксировано три случая незаконной охоты на лося с применением огнестрельного оружия. Но если в первых двух случаях браконьеров по горячим следам поймать не удалось, то по факту последнего эпизода возбуждено уголовное дело.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

Как стало известно "Волга Ньюс", 3 марта 2018 года в половине первого ночи специалисту департамента поступила информация о том, что на 15-м километре автодороги Похвистнево-Исаково, на территории 30-го квартала Ятманского лесничества были слышны выстрелы. О произошедшем было сообщено сотрудникам полиции. В результате прибывшие на место сотрудники ГИБДД вместе с районным специалистом охотнадзора задержали автомобиль Lada Kalina, в салоне которого находилось двое мужчин.

В авто был обнаружен карабин системы "Вепрь" с оптическим прицелом, предназначенным для стрельцы в ночное время, топор и две рации. Кроме того, при осмотре территории, следуя по следам от протектором машины, примерно в 800 метрах от дороги опергруппа обнаружила убитую самку лося.
Прибывший на место предполагаемого преступления врач-ветеринар различил на шее животного пулевое отверстие диаметром 0,5 мм. Позже при вскрытии трупа в нем оказались два эмбриона в возрасте примерно 5-6 месяцев.

Сейчас сотрудниками МО МВД "Похвистневский" ведется проверка. Как сообщают в областном главке, по данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ — "Незаконная охота с причинением крупного ущерба". Санкции данной статьи предусматривают арест, лишение свободы сроком до 2 лет или штраф от 100 до 300 тыс. рублей или исправительные работы.

Добавим, что согласно положению № 1 к Правилам охоты, утвержденным Приказом Минприроды РФ от 16.11.2010 № 512, зимняя охота на копытных животных (лося) осуществляется с 15 октября по 31 декабря (все половозрелые группы) и с 1 по 15 января (животные до 1 года). Также на взрослых самцов можно охотиться с 1 по 30 сентября.

Постановлением губернатора Самарской области от 24.07.2017 г. № 148 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года" на территории области охотникам разрешено добыть 197 лосей, 55 благородных оленей и 697 косуль.

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Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!

Елена Куликова 18 февраля 2018 16:47 Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"

Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.

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