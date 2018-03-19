Дорожный рабочий заявил, что стал телефонным террористом из-за задержки зарплаты

41-летний Вартеван Нурбекян стал фигурантом уголовного дела из-за хулиганской выходки, совершенной 17 ноября прошлого года.

В тот день, находясь в поселке Мехзавод, со своего номера он позвонил на 02 и заявил: "Стара-Загора, дом 159, квартира 43. Террористы хотят взорвать здание". После этого телефон мужчина сразу выключил и разбил. А когда приехал на указанный им же адрес, увидел там толпу полицейских, медиков и сотрудников МЧС. Позвонив своей гражданской жене с другого номера, узнал, что его уже ищут представители правоохранительных органов. После этого он сам явился в полицию, где написал явку с повинной.

Как пояснил мужчина, он трудился дорожным рабочим в фирме "Региональный бизнес строй", график был ненормированный, так что ночевать приходилось частенько у старшего в бригаде, который проживал как раз по тому адресу, что подозреваемый обозначил как логово террористов. Согласно материалам дела, Вартеван Нурбекян заявил в полиции: звонок совершил, потому что работы было много, а денег ему не платили, он был в состоянии стресса и совершил глупость в надежде привлечь внимание правоохранительных органов к своему работодателю.

Однако внимание он в результате привлек лишь к своей персоне.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 207 "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве", которая предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, а также два-три года принудительных работ.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Промышленный районный суд Самары.