Дорожный рабочий заявил, что стал телефонным террористом из-за задержки зарплаты

41-летний Вартеван Нурбекян стал фигурантом уголовного дела из-за хулиганской выходки, совершенной 17 ноября прошлого года.
В тот день, находясь в поселке Мехзавод, со своего номера он позвонил на 02 и заявил: "Стара-Загора, дом 159, квартира 43. Террористы хотят взорвать здание". После этого телефон мужчина сразу выключил и разбил. А когда приехал на указанный им же адрес, увидел там толпу полицейских, медиков и сотрудников МЧС. Позвонив своей гражданской жене с другого номера, узнал, что его уже ищут представители правоохранительных органов. После этого он сам явился в полицию, где написал явку с повинной.
Как пояснил мужчина, он трудился дорожным рабочим в фирме "Региональный бизнес строй", график был ненормированный, так что ночевать приходилось частенько у старшего в бригаде, который проживал как раз по тому адресу, что подозреваемый обозначил как логово террористов. Согласно материалам дела, Вартеван Нурбекян заявил в полиции: звонок совершил, потому что работы было много, а денег ему не платили, он был в состоянии стресса и совершил глупость в надежде привлечь внимание правоохранительных органов к своему работодателю.
Однако внимание он в результате привлек лишь к своей персоне.
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 207 "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве", которая предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, а также два-три года принудительных работ.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Промышленный районный суд Самары.
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"Мутная" тема.. тут все "хороши", включая правоохранителей. А начиналось всё с банальной мобилы
Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!