В Кировском районе Самары ночью горел автомобиль

Во вторник, 20 марта, в 1:30 на ул. Ставропольской в Самаре горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

Пожар ликвидирован в 1:37. Его причина и ущерб от него устанавливается.