В Кинеле из незаконного оборота изъято более 114 литров алкоголя

В ходе проверки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции МО МВД России "Кинельский" был выявлен и зафиксирован факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Индивидуальный предприниматель незаконно реализовывала местным жителям алкогольную продукцию производства одной из соседних республик, а так же пивную продукцию без заполнения соответствующих документов.

В ходе проведения проверки она была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ "Реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии", по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Реализация алкогольной продукции с отсутствием документов, подтверждающих легальность производства и оборота", а так же по ч. 3 ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ "Реализация пивной продукции без заполнения соответствующих документов".

Стражами правопорядка из незаконного оборота изъято более 114 литров алкогольной продукции. Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции службой участковых уполномоченных полиции ведется на постоянной основе.