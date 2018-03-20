В Кинеле из незаконного оборота изъято более 114 литров алкоголя

В ходе проверки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции МО МВД России "Кинельский" был выявлен и зафиксирован факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Индивидуальный предприниматель незаконно реализовывала местным жителям алкогольную продукцию производства одной из соседних республик, а так же пивную продукцию без заполнения соответствующих документов.
В ходе проведения проверки она была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ "Реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии", по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Реализация алкогольной продукции с отсутствием документов, подтверждающих легальность производства и оборота", а так же по ч. 3 ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ "Реализация пивной продукции без заполнения соответствующих документов".
Стражами правопорядка из незаконного оборота изъято более 114 литров алкогольной продукции. Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции службой участковых уполномоченных полиции ведется на постоянной основе.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.