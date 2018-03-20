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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон "окружает" Самару фирменными салонами

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МегаФон открыла два новых фирменных салона фактически в крайних точках областного центра — на Сухой Самарке и проспекте Кирова.

В настоящее время розничная сеть оператора включает более 120 точек, расположенных по всей Самарской области. Дополнительно подключиться к сети МегаФона также можно в магазинах "Связной", "Евросеть", "М-Видео", "Эльдорадо", "DNS" и отделениях "Почты России", что делает сервис МегаФона доступным даже в самых отдаленных уголках региона. Но именно фирменные салоны оператора обладают максимальным функционалом — здесь можно решить любой "мобильный" вопрос физическому и юридическому лицу, купить гаджет по эксклюзивной акции и даже в рассрочку, заплатить по кредиту и осуществить денежный перевод.

Салоны МегаФона традиционно находятся в непосредственной близости от остановок общественного транспорта или популярных торговых комплексов. Это делает их более удобными для посещения. Места для новых фирменных точек тоже выбраны с учетом доступности для клиентов. Около салона на улице Белорусской — автобусная остановка и удобная парковка. А точка обслуживания абонентов на проспекте Кирова находится неподалеку от Кировского рынка.

"У абонентов МегаФона есть много способов самостоятельно управлять своим счетом и услугами. Это Личный кабинет, USSD-запросы или звонки в контакт-центр. Тем не менее мы всегда готовы оказать помощь в решении любого вопроса. Поэтому непрерывно развиваем собственную розничную сеть. Наши салоны работают во всех городах и райцентрах в шаговой доступности, абонентам просто найти их и получить достойный сервис", — комментирует Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

Новые салоны ждут посетителей по адресам: проспект Кирова, д. 30, пав. 4 (время работы — ежедневно с 9.00 до 20.30) и ул. Белорусская, 131 (понедельник–пятница — с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 19.00).

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Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

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Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

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Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

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Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

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