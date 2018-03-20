МегаФон "окружает" Самару фирменными салонами

Компания МегаФон открыла два новых фирменных салона фактически в крайних точках областного центра — на Сухой Самарке и проспекте Кирова.

В настоящее время розничная сеть оператора включает более 120 точек, расположенных по всей Самарской области. Дополнительно подключиться к сети МегаФона также можно в магазинах "Связной", "Евросеть", "М-Видео", "Эльдорадо", "DNS" и отделениях "Почты России", что делает сервис МегаФона доступным даже в самых отдаленных уголках региона. Но именно фирменные салоны оператора обладают максимальным функционалом — здесь можно решить любой "мобильный" вопрос физическому и юридическому лицу, купить гаджет по эксклюзивной акции и даже в рассрочку, заплатить по кредиту и осуществить денежный перевод.

Салоны МегаФона традиционно находятся в непосредственной близости от остановок общественного транспорта или популярных торговых комплексов. Это делает их более удобными для посещения. Места для новых фирменных точек тоже выбраны с учетом доступности для клиентов. Около салона на улице Белорусской — автобусная остановка и удобная парковка. А точка обслуживания абонентов на проспекте Кирова находится неподалеку от Кировского рынка.

"У абонентов МегаФона есть много способов самостоятельно управлять своим счетом и услугами. Это Личный кабинет, USSD-запросы или звонки в контакт-центр. Тем не менее мы всегда готовы оказать помощь в решении любого вопроса. Поэтому непрерывно развиваем собственную розничную сеть. Наши салоны работают во всех городах и райцентрах в шаговой доступности, абонентам просто найти их и получить достойный сервис", — комментирует Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

Новые салоны ждут посетителей по адресам: проспект Кирова, д. 30, пав. 4 (время работы — ежедневно с 9.00 до 20.30) и ул. Белорусская, 131 (понедельник–пятница — с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 19.00).