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Промсвязьбанк предложил клиентам обновленную услугу юридической поддержки

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк совместно с партнером ООО "Европейская юридическая служба" (ЕЮС) представил клиентам — физическим лицам обновленную услугу дистанционной круглосуточной юридической помощи — "Юрист 24".

Чтобы воспользоваться консультацией профессионального юриста, клиенту достаточно в любом из отделений банка приобрести сертификат "Юрист 24". Он дает возможность обратиться за юридической помощью в сфере трудового, семейного, жилищного права, сделок с недвижимостью, а также получить оперативную помощь в случае ДТП.

Теперь при покупке любого сертификата клиент сможет получить консультацию по юридическим вопросам для своих детей, доверить провести переговоры или совершить официальный звонок от своего имени юристу компании ЕЮС.

"Эта услуга уже знакома нашим клиентам и пользуется большой популярностью. Самые востребованные консультации — в области гражданско-правовых отношений и защиты прав потребителей. В скором времени планируем добавить для клиента возможность приобрести услугу удаленно, — через Интернет и мобильный банк", — рассказывает директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

"Сервис вызывает активный интерес и дает возможность в любой ситуации проконсультироваться со специалистом нужной отрасли права, — комментирует директор по региональному и международному развитию компании "Европейская Юридическая Служба" Андрей Хорошилов. — За небольшую сумму клиенты Промсвязьбанка получают услугу юридической поддержки, доступную 24 часа в сутки практически из любой точки мира".

Сертификатом могут воспользоваться дети клиента или члены семьи.

Консультация может быть устной по круглосуточному телефону или письменной, где общение с юристом происходит любым удобным для клиента способом. Срок ответа на устный запрос — 24 часа, письменная консультация предоставляется в течение 48 часов. По экстренным вопросам ответ можно получить в момент обращения. У каждого клиента есть Личный кабинет в котором сохраняется вся информация по запросам и ответы на них.

Клиенты могут приобретать любое количество сертификатов, например, для подарка родным и близким. Чтобы передать сертификат, достаточно позвонить по номеру горячей линии и назвать контактную информацию того, кому он будет вручен.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Гид потребителя

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