Самарец дал взятку оперу наличными и алкоголем, но попал под суд

Фигурантом уголовного дела стал 32-летний Зограб Хачатрян за дачу взятки полицейскому из подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.
Началось все с проверочной закупки, которую полиция проводила днем 20 февраля. В столовой "Цезарь" на пересечении Заводского шоссе с ул. Кабельной было изъято 39 бутылок пива и бочка пива объемом 30 литров, а хозяйку общепита заподозрили в незаконном предпринимательстве.
Решить проблему пообещал знакомый бизнес-леди, попавшей в беду, Зограб Хачатрян. Вечером того же дня он пришел в отдел полиции № 2, зашел к сотруднику, которому было поручено провести проверку в отношении владелицы "Цезаря", и выложил на стол оперу 10 тыс. рублей. Более того, мужчина разрешил стражам порядка оставить себе изъятый алкоголь и распорядиться им по собственному усмотрению.
Предложение это полицейский не оценил, в результате чего Зограб Хачатрян был тут же задержан.
"Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Свою вину мужчина признал".
Рассмотрение этого уголовного дела в Промышленном районном суде должно начаться в ближайшее время.
Последние комментарии
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.
"Мутная" тема.. тут все "хороши", включая правоохранителей. А начиналось всё с банальной мобилы