В Самаре владельцам общественного транспорта рекомендовали бесплатно возить бывших узников концлагерей

Администрация рекомендовала дать право бесплатного проезда в общественном транспорте в Самаре бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

Соответствующие дополнения внесены в постановление, рекомендующее организацию бесплатного проезда для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов подразделений особого риска.

Напомним, постановление носит рекомендательный характер, поскольку выпадающие доходы муниципальных и коммерческих предприятий-перевозчиков не возмещаются из бюджета.