В Самаре владельцам общественного транспорта рекомендовали бесплатно возить бывших узников концлагерей

Администрация рекомендовала дать право бесплатного проезда в общественном транспорте в Самаре бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
Соответствующие дополнения внесены в постановление, рекомендующее организацию бесплатного проезда для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов подразделений особого риска.
Напомним, постановление носит рекомендательный характер, поскольку выпадающие доходы муниципальных и коммерческих предприятий-перевозчиков не возмещаются из бюджета.
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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.