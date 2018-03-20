"Балтика-Самара" приглашает вместе поддержать час земли

24 марта пивоваренный завод "Балтика-Самара" примет участие в Часе Земли − самой массовой экологической акции на планете, которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). В знак неравнодушия к будущему планеты гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Пивоварня "Балтики" также выключится в поддержку Часа Земли. В этом году "Балтика-Самара" приглашает совершеннолетних жителей вместе принять участие в акции и прийти на завод, чтобы увидеть его погружение в темноту и пройти по нему в рамках специальной эко-экскурсии.

В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

Выключение света в рамках акции носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Цель организаторов — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России "Час Земли — 2018" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". Можно выступить в защиту заповедников, "проголосовать" за доступность "зеленой" энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Присоединиться к акции можно, зайдя на сайт и зарегистрировавшись на экскурсию (кликните на баннер "Час Земли. 24 марта. Приходи к нам!"). При визите на завод обязательно нужно взять с собой паспорт — вход только для совершеннолетних.

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено.