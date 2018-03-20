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Энергетика ТЭК

Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 марта, на должность главного диспетчера Филиала АО "Системный оператор Единой энергосистемы" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) назначен Алексей Гущин, говорится в сообщении пресс-службы филиала.

Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Фото: Фото предоставлено автором

Ранее Алексей Гущин работал первым заместителем директора — главным диспетчером Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики — Чувашии" (Нижегородское РДУ).

Дмитрий Гребенников, работавший в должности главного диспетчера ОДУ Средней Волги с февраля 2012 г. по настоящее время, назначен заместителем генерального директора ОДУ Средней Волги. В энергетике он с 1996 года. С 2007 г. по 2009 г. работал первым заместителем директора — главным диспетчером Самарского РДУ, а с 2009 г. по 2012 г. — директором Самарского РДУ.

Алексей Владимирович Гущин родился 4 декабря 1978 г. в Заинске Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). В 2000 году окончил энергетический факультет Самарского государственного технического университета по специальности "Электрические станции", получив квалификацию "инженер-электрик".

Трудовую деятельность начал после окончания вуза на Заинской ГРЭС. За пять лет прошел путь от электромонтера по обслуживанию электрооборудования до начальника смены электрического цеха станции. В 2005 году перешел на работу в ОДУ Средней Волги, где занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы. В 2015 году был назначен первым заместителем директора — главным диспетчером Нижегородского РДУ. За трудовые заслуги дважды удостаивался занесения на Доску почета ОДУ Средней Волги.

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