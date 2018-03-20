Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин

В понедельник, 19 марта, на должность главного диспетчера Филиала АО "Системный оператор Единой энергосистемы" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) назначен Алексей Гущин, говорится в сообщении пресс-службы филиала.

Ранее Алексей Гущин работал первым заместителем директора — главным диспетчером Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики — Чувашии" (Нижегородское РДУ).

Дмитрий Гребенников, работавший в должности главного диспетчера ОДУ Средней Волги с февраля 2012 г. по настоящее время, назначен заместителем генерального директора ОДУ Средней Волги. В энергетике он с 1996 года. С 2007 г. по 2009 г. работал первым заместителем директора — главным диспетчером Самарского РДУ, а с 2009 г. по 2012 г. — директором Самарского РДУ.