Ольга Голодец и Михаил Бабич посетят Самарскую область с рабочим визитом

Во вторник, 20 марта, в Самарскую область с рабочим визитом посетят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
В рабочем графике вице-премьера и полпреда президента запланировано посещение ряда социальных объектов региона, Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета.
Вечером Ольга Голодец, Михаил Бабич и глава Самарской области Дмитрий Азаров примут участие в торжественном открытии клинического госпиталя "Мать и дитя".
Последние комментарии
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?
Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?