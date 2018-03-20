Ольга Голодец и Михаил Бабич посетят Самарскую область с рабочим визитом

Во вторник, 20 марта, в Самарскую область с рабочим визитом посетят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В рабочем графике вице-премьера и полпреда президента запланировано посещение ряда социальных объектов региона, Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета.

Вечером Ольга Голодец, Михаил Бабич и глава Самарской области Дмитрий Азаров примут участие в торжественном открытии клинического госпиталя "Мать и дитя".