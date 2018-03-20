16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольга Голодец и Михаил Бабич посетят Самарскую область с рабочим визитом Правительство РФ выделило 254 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам Самарской области Владимир Путин - участникам форума "РСВ": "Вместе мы обеспечим будущее нашей страны" Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил ПАО "Кузнецов" Дмитрий Рогозин пров­ел совещание на РКЦ "Прогресс"

Федеральная власть Власть и политика

Ольга Голодец и Михаил Бабич посетят Самарскую область с рабочим визитом

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати

Во вторник, 20 марта, в Самарскую область с рабочим визитом посетят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В рабочем графике вице-премьера и полпреда президента запланировано посещение ряда социальных объектов региона, Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета.

Вечером Ольга Голодец, Михаил Бабич и глава Самарской области Дмитрий Азаров примут участие в торжественном открытии клинического госпиталя "Мать и дитя".

Гид потребителя

Последние комментарии

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Art Markin 20 февраля 2018 08:18 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.

Евгений Таже 12 декабря 2017 17:21 Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород

Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?

Фото на сайте

Владимир Путин посещает Самарский БКК

Владимир Путин посещает Самарский БКК

Максим Орешкин провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Тольятти

Максим Орешкин провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Тольятти

Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет

Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1