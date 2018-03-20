"ЭнергосбыТ Плюс" вновь подал иск о банкротстве МУП "ЖЭС"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" пытается взыскать 53 млн руб. задолженности за тепловую энергию, поставленную в апреле 2017 года.

Филиал подал очередной иск в отношении своего крупнейшего должника - МУП "ЖЭС" (Сызрань). Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Теплоэнергетики пытаются взыскать с муниципального предприятия стоимость тепловой энергии, отпущенной Сызранской ТЭЦ в апреле 2017 г., которая составляет 53 млн рублей.

Напомним, ранее Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюса" уже обращался с иском о банкротстве сызранского МУП "ЖЭС", которое уплатило 250 млн руб. в счет погашения задолженности за тепловую энергию, сложившейся за период с января по апрель 2017 года.