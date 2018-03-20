"ЭнергосбыТ Плюс" вновь подал иск о банкротстве МУП "ЖЭС"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" пытается взыскать 53 млн руб. задолженности за тепловую энергию, поставленную в апреле 2017 года.
Филиал подал очередной иск в отношении своего крупнейшего должника - МУП "ЖЭС" (Сызрань). Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.
Теплоэнергетики пытаются взыскать с муниципального предприятия стоимость тепловой энергии, отпущенной Сызранской ТЭЦ в апреле 2017 г., которая составляет 53 млн рублей.
Напомним, ранее Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюса" уже обращался с иском о банкротстве сызранского МУП "ЖЭС", которое уплатило 250 млн руб. в счет погашения задолженности за тепловую энергию, сложившейся за период с января по апрель 2017 года.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет