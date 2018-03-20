Сафари-парк в Крыму приютит цирковых медведей, найденных в трейлере на окраине Самары

Частный сафари-парк "Тайган" в крымском Белогорске согласился принять медведей, оставленных владельцем в трейлере с клетками на автостоянке в Самаре, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.
"После долгих поисков приюта для медведей (сейчас для нас каждый день - как год) мы с волонтерами нашли этот парк. И сегодня нам пришел официальный ответ от "Тайгана", что он готов принять всех четверых животных. Но Фиму - гималайского медведя - его хозяин отдавать пока не хочет", - рассказала Ангелина Гриневич.
По ее словам, три бурых медведя и гималайский медведь по кличке Фима, относящийся к занесенному в Красную книгу подвиду, провели в клетках на автостоянке в Самаре несколько месяцев, пока их в начале марта не обнаружили местные жители.
Напомним, владелец медведей сотрудничал с передвижным цирком, гастролировавшим по Самарской области. Когда контракт с цирком истек, владельцу стало не на что содержать медведей. Он поставил трейлер с животными на автостоянку и время от времени навещал их.
"Клетки были грязными. Медведям все это время приходилось есть что попало. Когда владелец узнал, что мы готовы помочь, он очень обрадовался", - отметила Ангелина Гриневич.
"Мы за сутки нашли медведям теплый ангар и с согласия хозяина перевезли туда медведей", - сообщила она.
Сейчас зверям обеспечен должный уход. "Ветеринары выписали нужные лекарства. Мы также консультировались с самарским зоопарком о том, как и чем медведей нужно кормить", - сказала активистка.
Больше всего девушка переживает за медведя Фиму: у него сильно воспален глаз, есть подозрение на гематому и может потребоваться операция. "Хотя Фима пока останется у хозяина, мы продолжим за ним присматривать. Мы не теряем надежды отправить в Крым и его", - добавила она.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.