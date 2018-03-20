Сафари-парк в Крыму приютит цирковых медведей, найденных в трейлере на окраине Самары

Частный сафари-парк "Тайган" в крымском Белогорске согласился принять медведей, оставленных владельцем в трейлере с клетками на автостоянке в Самаре, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.

"После долгих поисков приюта для медведей (сейчас для нас каждый день - как год) мы с волонтерами нашли этот парк. И сегодня нам пришел официальный ответ от "Тайгана", что он готов принять всех четверых животных. Но Фиму - гималайского медведя - его хозяин отдавать пока не хочет", - рассказала Ангелина Гриневич.

По ее словам, три бурых медведя и гималайский медведь по кличке Фима, относящийся к занесенному в Красную книгу подвиду, провели в клетках на автостоянке в Самаре несколько месяцев, пока их в начале марта не обнаружили местные жители.

Напомним, владелец медведей сотрудничал с передвижным цирком, гастролировавшим по Самарской области. Когда контракт с цирком истек, владельцу стало не на что содержать медведей. Он поставил трейлер с животными на автостоянку и время от времени навещал их.

"Клетки были грязными. Медведям все это время приходилось есть что попало. Когда владелец узнал, что мы готовы помочь, он очень обрадовался", - отметила Ангелина Гриневич.

"Мы за сутки нашли медведям теплый ангар и с согласия хозяина перевезли туда медведей", - сообщила она.

Сейчас зверям обеспечен должный уход. "Ветеринары выписали нужные лекарства. Мы также консультировались с самарским зоопарком о том, как и чем медведей нужно кормить", - сказала активистка.

Больше всего девушка переживает за медведя Фиму: у него сильно воспален глаз, есть подозрение на гематому и может потребоваться операция. "Хотя Фима пока останется у хозяина, мы продолжим за ним присматривать. Мы не теряем надежды отправить в Крым и его", - добавила она.