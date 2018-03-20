Закон области по ограничению продажи алкоголя в общепите приведут в соответствие с федеральным

Во вторник, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы рассмотрели поправки в областной закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции".
Депутаты поддержали законопроект.
Согласно федеральному законодательству, органы государственной власти субъектов РФ не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Однако в областном законе "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции" установлены дополнительные ограничения. Согласно им, организации и индивидуальные предприниматели не могут продавать алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания.
Это касается объектов с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных. Кроме того, нельзя будет продавать алкоголь в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м с 22 до 10 часов, а в воскресенье — с 17 часов. Исключениями являются только объекты внутри административно-деловых центров или торговых центров (комплексов).
Для того чтобы региональный закон был приведен в соответствие с федеральным, данные дополнительные ограничения предложено признать утратившими силу.
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки