Закон области по ограничению продажи алкоголя в общепите приведут в соответствие с федеральным

Во вторник, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы рассмотрели поправки в областной закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции".

Депутаты поддержали законопроект.

Согласно федеральному законодательству, органы государственной власти субъектов РФ не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Однако в областном законе "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции" установлены дополнительные ограничения. Согласно им, организации и индивидуальные предприниматели не могут продавать алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания.

Это касается объектов с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных. Кроме того, нельзя будет продавать алкоголь в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м с 22 до 10 часов, а в воскресенье — с 17 часов. Исключениями являются только объекты внутри административно-деловых центров или торговых центров (комплексов).

Для того чтобы региональный закон был приведен в соответствие с федеральным, данные дополнительные ограничения предложено признать утратившими силу.