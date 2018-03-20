Владимир Кошелев: "Программе строительства арендного жилья надо дать второй шанс!"

Сегодня Владимир Кошелев провел заседание комитета по строительству в стенах Самарской губернской Думы. Одной из самых интересных и обсуждаемых тем стал вопрос строительства доходных домов на территории Самары и Самарской области.

В Самаре в рамках пилотного проекта по строительству арендного жилья для сотрудников производств за последних три года выделили сумму в 287 млн 400 тыс. рублей. Об этом сегодня сообщили на заседании комитета Думы представители министерства строительства Самарской области. Этой суммы хвалило на строительство одного многоквартирного дома.

Напомним, что еще в 2013 году были анонсированы планы построить два здания для сотрудников ПАО "Кузнецов". Оператором и соинвестором проекта должен был стать Самарский областной фонд жилья и ипотеки, предполагалось, что основным инвестором станет "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

Однако, по словам Галины Куликовой, и. о. заместителя министра строительства Самарской области "…у СОФЖИ собственных средств на проект нет, а действующий механизм для кредитования подобных проектов отсутствует". Не удалось привлечь деньги также по программе льготного ипотечного кредитования.

Таким образом, несмотря на то что областной бюджет потратил на строительство около 300 млн рублей, всё равно строительство и ввод в эксплуатацию доходного дома затянулось по срокам. Только с марта текущего года начался процесс заселения в односекционный 16-этажный многоквартирный дом, по адресу: Самара, Заводское шоссе, 61.

"Жители дома оплачивают только половину стоимости аренды. За однокомнатные из 10 142 рублей — 5 071 рубль, а за двухкомнатные из 14 640 рублей только 7 320. Разницу в сумме покрывает завод", — рассказала депутатам Галина Куликова. По словам заместителя министра, квартиры оборудованы всем необходимым: мебелью и техникой, вплоть до электрического чайника. Как говорится, заезжай и живи.

Куликова посетовала также, что со стороны промышленных предприятий интерес к областной программе строительства арендных домов практически отсутствует. Например, завод "Прогресс" подавал заявку на участие, но в настоящее время отозвал ее. Сдерживает развитие областной программы, по мнению министерства, отсутствие свободных земельных участков и должного государственного финансирования. Депутаты начали активно обсуждать тему и искать пути для её актуализации и масштабирования.

"Пилотный проект по строительству арендных жилых домов в Самаре и Самарской области — хорошая программа. Такой дом можно построить у медицинского учреждения "Мать и дитя". Именно наличие доступного жилья привлечет большее количество квалифицированных специалистов в нашу область. Для инвестора и собственника здания тоже есть несомненные плюсы: не нужно будет платить налог на землю и на имущество", — задал положительный тон дискуссии председатель комитета по строительству Самарской губернской Думы Владимир Кошелев.

Владимир Кошелев и депутаты губдумы внесли ряд конструктивных предложений в протокол заседания комитета, рекомендовав министерству доработать областную программу, а также ознакомиться с успешными примерами реализации в других регионах. Например, в Калужской области.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству СГД:

"Развитие строительства арендного жилья как в России, так и в Самарской области — один из ключевых факторов, способных улучшить не только инвестиционный климат, но привлечь квалифицированный персонал в наш регион. Нулевая ставка налога на имущество и нулевая ставка на аренду земельного участка могут вызвать интерес застройщиков. Задача министерства — найти заинтересованные предприятия, которые нуждаются не в приобретении недвижимости для улучшения жилищных условий своих сотрудников, а в предоставлении им служебного жилья. Мы считаем, что у этой программы есть хорошие перспективы развития".