Что делать, если в выданном паспорте обнаружена ошибка?

Ошибка в паспорте является одним из оснований для замены. Чтобы заменить паспорт гражданина РФ в связи с обнаружением в нем ошибки, компания "Консультант Самара" рекомендует придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте необходимые документы
Для замены паспорта вам необходимы:
1) заявление;
2) паспорт, подлежащий замене;
3) две личные фотографии размером 35×45 мм, соответствующие определенным требованиям;
4) документ, содержащий верные сведения, который будет являться основанием для замены паспорта;
5) документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: документы воинского учета (при наличии соответствующего основания), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении детей, не достигших возраста 14 лет (при наличии).
За замену паспорта взимается госпошлина в размере 300 руб. Квитанцию о ее уплате вы можете представить по собственной инициативе.
Обратите внимание!
При обнаружении при получении паспорта неправильных сведений, отметок и записей в нем оформляется другой паспорт. За испорченный при оформлении бланк паспорта госпошлина не взимается (п. 179 Административного регламента).
Шаг 2. Подайте необходимые документы в уполномоченное подразделение МВД России
Заявление с приложенными документами можно подать:
— непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения. Кроме того, предусмотрена возможность оказания данной госуслуги ГУВМ МВД России;
— через МФЦ;
— в электронной форме через Единый портал госуслуг.
В случае обращения через Единый портал госуслуг паспорт оформляется после вашего личного обращения и предоставления необходимых документов.
По вашей просьбе до оформления паспорта вам может быть выдано временное удостоверение личности. В этом случае понадобится еще одна фотография.
Вы обязаны представить документы не позднее 30 дней после наступления оснований для замены паспорта (п. 15 Положения; п. п. 75, 88 Административного регламента).
Обратите внимание, что за нарушение сроков подачи документов для замены паспорта, а именно за проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному паспорту предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб., для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 000 до 5 000 руб.
Шаг 3. Получите новый паспорт
Готовый паспорт вы можете получить в ГУВМ МВД России, в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России либо в МФЦ, если вы обращались через МФЦ.
В случае обращения по вопросу замены паспорта по месту жительства паспорт выдается в течение 10 дней со дня представления необходимых документов, при обращении не по месту жительства — в течение 30 дней. При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.