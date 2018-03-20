Что делать, если в выданном паспорте обнаружена ошибка?

Ошибка в паспорте является одним из оснований для замены. Чтобы заменить паспорт гражданина РФ в связи с обнаружением в нем ошибки, компания "Консультант Самара" рекомендует придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

Для замены паспорта вам необходимы:

1) заявление;

2) паспорт, подлежащий замене;

3) две личные фотографии размером 35×45 мм, соответствующие определенным требованиям;

4) документ, содержащий верные сведения, который будет являться основанием для замены паспорта;

5) документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: документы воинского учета (при наличии соответствующего основания), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении детей, не достигших возраста 14 лет (при наличии).

За замену паспорта взимается госпошлина в размере 300 руб. Квитанцию о ее уплате вы можете представить по собственной инициативе.

Обратите внимание!

При обнаружении при получении паспорта неправильных сведений, отметок и записей в нем оформляется другой паспорт. За испорченный при оформлении бланк паспорта госпошлина не взимается (п. 179 Административного регламента).

Шаг 2. Подайте необходимые документы в уполномоченное подразделение МВД России

Заявление с приложенными документами можно подать:

— непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, месту пребывания или месту обращения. Кроме того, предусмотрена возможность оказания данной госуслуги ГУВМ МВД России;

— через МФЦ;

— в электронной форме через Единый портал госуслуг.

В случае обращения через Единый портал госуслуг паспорт оформляется после вашего личного обращения и предоставления необходимых документов.

По вашей просьбе до оформления паспорта вам может быть выдано временное удостоверение личности. В этом случае понадобится еще одна фотография.

Вы обязаны представить документы не позднее 30 дней после наступления оснований для замены паспорта (п. 15 Положения; п. п. 75, 88 Административного регламента).

Обратите внимание, что за нарушение сроков подачи документов для замены паспорта, а именно за проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному паспорту предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб., для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 000 до 5 000 руб.

Шаг 3. Получите новый паспорт

Готовый паспорт вы можете получить в ГУВМ МВД России, в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России либо в МФЦ, если вы обращались через МФЦ.

В случае обращения по вопросу замены паспорта по месту жительства паспорт выдается в течение 10 дней со дня представления необходимых документов, при обращении не по месту жительства — в течение 30 дней. При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину.