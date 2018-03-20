"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Оренбургом"

Во вторник, 20 марта, "КС" продолжили подготовку к матчу с "Оренбургом" - одним из главных соперников самарцев в борьбе за выход в премьер-лигу.

Утром у команды состоялось теоретическое занятие, затем игроки отправились в тренажерный зал, где прошла получасовая тренировка. Затем "Крылья Советов" тренировались на искусственном поле клубной базы. Занятие включило в себя разминку, двусторонку и беговые упражнения. Длилась тренировка чуть больше часа.

В матче с "Оренбургом" самарцам не смогут помочь два игрока основного состава - форвард Александр Соболев и полузащитник Олег Ланин, которые сейчас находятся в расположении молодежной сборной России. Сербский полузащитник Срджан Мияйлович приступил к восстановлению после повреждения, но пока занимается по индивидуальной программе.

Матч 29-го тура ФНЛ "Крылья Советов" - "Оренбург" состоится в субботу, 24 марта, на стадионе "Металлург". Игра начнется в 14:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.