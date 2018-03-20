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Выборы Власть и политика

Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 марта, члены избирательной комиссии Самарской области подписали сводную таблицу и протокол по итогам голосования на выборах президента России в регионе.

Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе
Фото: Юлия Рубцова

Председатель облизбиркома Вадим Михеев сообщил, что 18 марта на избирательных участках было выдано 1,5 млн бюллетеней. Еще 107,5 тыс. бюллетеней выдали вне помещений для голосования. Действительными было признано 1,6 млн бюллетеней, недействительными - 21,4 тысячи.

За Владимира Путина проголосовало абсолютное большинство - 1234759 жителей Самарской области, или 75,82% от общего числа реализовавших свое избирательное право граждан.

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом: 10805 голосов (0,66%) было отдано за Сергея Бабурина; 11543 голосов (0,71%) набрал Максим Сурайкин; 12324 человек (0,76 %) выбрали Бориса Титова.

17 892 голосов (1,10%) были отданы за Григория Явлинского, 32392 жителей области (1,99 %) проголосовали за Ксению Собчак, за Владимира Жириновского отдали голос 98007 человек (6,02%); 189314 голосов (11,6 %) набрал кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Все 14 членов комиссии с правом решающего голоса подписали протокол об итогах голосования, двое при этом выразили особое мнение.

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Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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