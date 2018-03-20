Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе

Во вторник, 20 марта, члены избирательной комиссии Самарской области подписали сводную таблицу и протокол по итогам голосования на выборах президента России в регионе.

Председатель облизбиркома Вадим Михеев сообщил, что 18 марта на избирательных участках было выдано 1,5 млн бюллетеней. Еще 107,5 тыс. бюллетеней выдали вне помещений для голосования. Действительными было признано 1,6 млн бюллетеней, недействительными - 21,4 тысячи.

За Владимира Путина проголосовало абсолютное большинство - 1234759 жителей Самарской области, или 75,82% от общего числа реализовавших свое избирательное право граждан.

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом: 10805 голосов (0,66%) было отдано за Сергея Бабурина; 11543 голосов (0,71%) набрал Максим Сурайкин; 12324 человек (0,76 %) выбрали Бориса Титова.

17 892 голосов (1,10%) были отданы за Григория Явлинского, 32392 жителей области (1,99 %) проголосовали за Ксению Собчак, за Владимира Жириновского отдали голос 98007 человек (6,02%); 189314 голосов (11,6 %) набрал кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Все 14 членов комиссии с правом решающего голоса подписали протокол об итогах голосования, двое при этом выразили особое мнение.