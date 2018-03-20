Новикомбанк не смог доказать законность сделки с АвтоВАЗагрегатом на 487 млн рублей

АО АКБ "Новикомбанк" не смогло признать незаконным решение Арбитражного суда Самарской области по признанию недействительной его сделки с находящимся в банкротстве ОАО "АвтоВАЗагрегат" на 487,4 млн рублей.

Напомним, АвтоВАЗагрегат служил крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа. Предприятие выпускало сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем, а также другую продукцию. Но в сентябре 2015 г. договор между АвтоВАЗом и АвтоВАЗагрегатом был расторгнут. Производство АвтоВАЗагрегат остановил еще раньше - в июле 2015 года. Тогда же в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО "Майор", которому АвтоВАЗагрегат задолжал 2 млн рублей.

Крупнейшим кредитором АвтоВАЗагрегата является Новикомбанк (на 100 % принадлежит госкорпорации "Ростех"). Сумма требований банка к заводу составляет 1,96 млрд руб., из которых залогом имущества должника обеспечено 1,5 млрд рублей. В частности, в залоге у банка - недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского ОАО "БелЗАН".

В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. В декабре 2017 г. конкурсный управляющий предприятия Юлия Жаркова смогла оспорить сделку завода с Новикомбанком, согласно которой со счета АвтоВАЗагрегата банку было списано 487,43 млн руб. в счет оплаты кредита на 1 млрд руб., заключенного между организациями еще в сентябре 2013 года. По данным КАД ВАС, кредитная линия была открыта Новикомбанком АвтоВАЗагрегату для приобретения последним акций "БелЗАНа".

По мнению конкурсного управляющего (с которым согласился суд), списание средств в счет Новикомбанка повлекло за собой нарушение прав других кредиторов. В итоге самарский арбитраж признал сделку недействительной и постановил взыскать с АО АКБ "Новикомбанк" в конкурсную массу АвтоВАЗагрегата 487,43 млн рублей.

Также в апелляции устояло решение Арбитражного суда Самарской области о признании недействительной сделки АвтоВАЗагрегата с ПАО "АвтоВАЗ" за сентябрь 2015 г. по взаимозачету 592,6 млн рублей.

Тем временем суд отказал в удовлетворении ходатайства Юлии Жарковой о возврате в конкурсную массу средств, выплаченных в качестве оплаты труда топ-менеджерам АвтоВАЗагрегата: заместителю генерального директора Павлу Лебедеву, коммерческому директору Сергею Задорину, замгендиректора Леониду Коробейникову, директору по экономике и финансам Юлии Летичевской, заместителю коммерческого директора Наилю Якупову, генеральному директору, назначенному 16 февраля 2016 г., Владимиру Литвиненко, заместителю гендиректора по стратегическому развитию Денису Шелкову и гендиректору, действовавшему с ноября 2013 г., Виктору Козлову.

В случае удовлетворения требований управляющего в конкурсную массу могло быть возвращено более 42 млн рублей.