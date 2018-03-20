16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти" Начальник самарского отделения Центробанка Константин Суриков покинул пост Самарские банки предлагают нестандартные финансовые инструменты сохранения средств Альфа-Банк разыграет три тысячи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 Банку "Приоритет" не удалось стать крупнейшим кредитором Виктора Развеева

Банки Финансы

"КОШЕЛЕВ-БАНК" активно выдает кредиты бизнесу от 9,6% годовых

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

В 2017 году АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" стал участником программы стимулирования кредитования субъектов МСП, проводимой "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства". В рамках программы банк кредитует предприятия на льготных условиях. Сумма кредита - от 3 млн до 150 млн руб., ставка - 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых- для субъектов малого бизнеса.

Программа вызвала широкий интерес в регионах присутствия банка. Ее реализация имеет первые результаты: льготный кредит был выдан предприятию малого бизнеса из Тольятти. Организация работает в сфере туризма, занимается экскурсионными пассажирскими перевозками по городам РФ, сотрудничает с туристическими агентствами, паломническими организациями, спортивными клубами и школами. На кредитные средства будет пополнен автобусный автопарк заемщика.

Сегодня банк рассматривает кредитные заявки по программе льготного кредитования предприятий на общую сумму более 200 млн рублей. Всего же до конца года планируется выделить на кредитование бизнеса не менее 2 млрд рублей. Заявки на кредитование принимаются во всех офисах банка в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Ульяновске и Калуге, рассмотрение производится в кратчайшие сроки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1