"КОШЕЛЕВ-БАНК" активно выдает кредиты бизнесу от 9,6% годовых

В 2017 году АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" стал участником программы стимулирования кредитования субъектов МСП, проводимой "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства". В рамках программы банк кредитует предприятия на льготных условиях. Сумма кредита - от 3 млн до 150 млн руб., ставка - 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых- для субъектов малого бизнеса.

Программа вызвала широкий интерес в регионах присутствия банка. Ее реализация имеет первые результаты: льготный кредит был выдан предприятию малого бизнеса из Тольятти. Организация работает в сфере туризма, занимается экскурсионными пассажирскими перевозками по городам РФ, сотрудничает с туристическими агентствами, паломническими организациями, спортивными клубами и школами. На кредитные средства будет пополнен автобусный автопарк заемщика.

Сегодня банк рассматривает кредитные заявки по программе льготного кредитования предприятий на общую сумму более 200 млн рублей. Всего же до конца года планируется выделить на кредитование бизнеса не менее 2 млрд рублей. Заявки на кредитование принимаются во всех офисах банка в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Ульяновске и Калуге, рассмотрение производится в кратчайшие сроки.