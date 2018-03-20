"КОШЕЛЕВ-БАНК" активно выдает кредиты бизнесу от 9,6% годовых

В 2017 году АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" стал участником программы стимулирования кредитования субъектов МСП, проводимой "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства". В рамках программы банк кредитует предприятия на льготных условиях. Сумма кредита - от 3 млн до 150 млн руб., ставка - 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых- для субъектов малого бизнеса.
Программа вызвала широкий интерес в регионах присутствия банка. Ее реализация имеет первые результаты: льготный кредит был выдан предприятию малого бизнеса из Тольятти. Организация работает в сфере туризма, занимается экскурсионными пассажирскими перевозками по городам РФ, сотрудничает с туристическими агентствами, паломническими организациями, спортивными клубами и школами. На кредитные средства будет пополнен автобусный автопарк заемщика.
Сегодня банк рассматривает кредитные заявки по программе льготного кредитования предприятий на общую сумму более 200 млн рублей. Всего же до конца года планируется выделить на кредитование бизнеса не менее 2 млрд рублей. Заявки на кредитование принимаются во всех офисах банка в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Ульяновске и Калуге, рассмотрение производится в кратчайшие сроки.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.