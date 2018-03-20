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Молодежная политика Общество

Абсолютным рекордсменом студенческой стройки на космодроме Восточный стал студотряд из Самары

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский отряд "Эридан" — участник зимнего этапа всероссийской студенческой стройки на Восточном — стал абсолютным рекордсменом по производственным показателям. Самых трудолюбивых наградили почетными грамотами и подарками, сообщает пресс-служба Минобороны.

Путевку на зимний этап всероссийской студенческой стройки получили почти 60 молодых людей из шести регионов страны. В их числе и опытные бойцы студотрядов, и новички.

"Я сам из Самары и учусь в аэрокосмическом университете. И для меня гордость работать в главном военно-строительном учреждении страны. И по окончании вуза я сюда, скорее всего, приеду работать, потому что моя специальность — инженер по ракетным и авиационным двигателям", — говорит командир отряда "Эридан" (Самарская область) Артур Юсупов.

У самарского отряда в итоге без малого 190% выработки. Это абсолютный рекорд за все пять лет проведения студенческой стройки, он почти на 20% выше предыдущего, который установил отряд "Русский" из Красноярского края.

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