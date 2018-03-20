Абсолютным рекордсменом студенческой стройки на космодроме Восточный стал студотряд из Самары

Самарский отряд "Эридан" — участник зимнего этапа всероссийской студенческой стройки на Восточном — стал абсолютным рекордсменом по производственным показателям. Самых трудолюбивых наградили почетными грамотами и подарками, сообщает пресс-служба Минобороны.
Путевку на зимний этап всероссийской студенческой стройки получили почти 60 молодых людей из шести регионов страны. В их числе и опытные бойцы студотрядов, и новички.
"Я сам из Самары и учусь в аэрокосмическом университете. И для меня гордость работать в главном военно-строительном учреждении страны. И по окончании вуза я сюда, скорее всего, приеду работать, потому что моя специальность — инженер по ракетным и авиационным двигателям", — говорит командир отряда "Эридан" (Самарская область) Артур Юсупов.
У самарского отряда в итоге без малого 190% выработки. Это абсолютный рекорд за все пять лет проведения студенческой стройки, он почти на 20% выше предыдущего, который установил отряд "Русский" из Красноярского края.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.