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Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили социальные объекты региона

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 марта, в Самарской области с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым куратор социального блока правительства посетила образовательный центр "Южный город", детскую картинную галерею, Самарский академический театр оперы и балета, региональное отделение Пенсионного фонда РФ и Центр прорывных исследований СамГМУ.

Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили социальные объекты региона Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили социальные объекты региона
Фото: Андрей Савельев

Знакомство со "школой будущего" в Южном городе, рассчитанной на полторы тысячи учащихся, Ольга Голодец и Дмитрий Азаров начали с крыла творчества. В этом блоке размещены музыкальный класс, студия звукозаписи, фотовидеостудия, кабинеты изобразительного искусства и робототехники.

Директор образовательного центра Владимир Кильдюшкин пояснил вице-премьеру, что уже с пятого класса ученики могут заниматься IT-медициной, робототехникой, различными видами творчества. В школе действует своеобразная малая академия наук: проводятся семинары и конференции по химии, медицине, авиа- и ракетостроению. "Путь к жизненному успеху дети  начинают со школьной скамьи", — пояснил директор.

Ольге Голодец показали актовый зал на 370 мест, спортивное ядро со стадионом и площадками для различных видов спорта, лаборатории и мастерские. Гости посетили уроки биологии, робототехники, изобразительного искусства и занятие, где школьников обучают писать сценарии, готовить интервью и телесюжеты.

"Очень современно, комфортно", — дала оценку увиденного вице-премьер.

Ольга Голодец пообщалась со школьниками и учителями. Вице-премьеру рассказали, что в школе трудятся сразу три лучших учителя Самарской области. Напомним, в 2013 году им стал нынешний директор Владимир Кильдюшкин, в 2017-м — его заместитель Владимир Пономаренко, в нынешнем году в региональном конкурсе победила учитель информатики центра "Южный город" Екатерина Балькина. Последняя будет представлять регион на конкурсе "Учитель года России-2018".

В беседе с вице-премьером Екатерина заверила, что готовится серьезно и намерена в конкурсе победить. "Мы хотим, чтобы в 2019 году всероссийский финал вновь прошел в регионе, может быть, даже на базе нашего образовательного центра", — сказала лучший учитель региона 2018 года.

Ольгу Голодец особо заинтересовали методики, по которым в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Старший методист центра Анна Родина пояснила, что в школе обучается 30 человек с ОВЗ, четыре из них — аутисты. С ребятами с таким диагнозом работают тьюторы (сопровождающие), которые помогают на всех этапах. "Ребята находятся на постоянном контроле. Стоит отметить, что за год у всех заметен прогресс", — сообщила Анна Родина.

Вице-премьер и глава региона посетили также детский сад "Лукоморье", который является подразделением ОЦ "Южный город". Здесь они ознакомились с условиями, в которых находятся дети, также им представили творчество детсадовцев — победителей робототехнических и хореографических конкурсов.

Зампред правительства и глава региона также посетили детскую картинную галерею (особняк Клодта), где ознакомились с экспозицией и планами по развитию музейного пространства. Директор культурного центра Нина Иевлева особо отметила, что сейчас проходит 654-я выставка в истории галереи.

Она также рассказала о важной составляющей работы галереи — дополнительном образовании детей. В мастерских по развитию детского творчества ребята делают свои первые шаги в рисунке, лепке, гончарном деле, живописи и дизайне.

Во время посещения Самарского академического театра оперы и балета в зале шла репетиция под руководством главного балетмейстера, бывшего худрука балетной труппы Большого театра Юрия Бурлака.

Ольга Голодец поинтересовалась у мастера условиями работы в Самаре (Юрий Бурлака возглавил труппу полгода назад) и успехами выпускников местного хореографического училища. После знакомства с учреждением вице-премьер отметила: Самаре повезло, что здесь есть такой театр.

Кроме того, с министром культуры региона Сергеем Филипповым Ольга Голодец обсудила вопрос реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Вице-премьер порекомендовала заявить проект для получения федеральной поддержки.

Во время посещения отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области Ольга Голодец и Дмитрий Азаров пообщались с посетителями клиентской службы, осмотрели специальную кабину для приема маломобильных групп населения и ознакомились с организацией работы универсального окна.

Глава ПФ РФ Антон Дроздов подробно рассказал об организации работы по реализации законов из "демографического пакета" президента, в частности, по выплатам семьям, в которых родился первенец, и ежемесячным выплатам из средств материнского капитала семьям, в которых родились вторые дети.

Анастасия и Михаил Чупахины пришли оформить выплату после рождения второго ребенка. Анастасия пояснила, что планирует получать ежемесячную выплату, пока сыну Александру не исполнится 1,5 года, а остаток капитала супруги направят на улучшение жилищных условий. Ольга Голодец и Дмитрий Азаров поздравили семью с рождением ребенка и вручили памятные подарки.

Во время рабочего визита Ольга Голодец вместе с полномочным представителем президента в ПФО Михаилом Бабичем и главой региона Дмитрием Азаровым ознакомились с достижениями Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" СамГМУ.

Как рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор Александра Колсанов, подразделение было организовано в 2014 году по итогам выигранного конкурса Минобрнауки РФ и Минкомсвязи РФ по отбору исследовательских центров мирового уровня. Из 19 победителей  СамГМУ — единственный медицинский вуз.

Центр состоит их трех отделов: виртуальных технологий, обработки больших массивов данных и прикладной нейрофизиологии. Задача подразделения СамГМУ — создавать реальный, востребованный продукт и выходить на рынок. Кроме того, центр сотрудничает с авторитетными российскими и зарубежными компании, в том числе с госкорпорацией "Ростех", МГУ, МГТУ им. Баумана и другими.

Гостям представили передовые инновационные разработки центра прорывных исследований — систему планирования и контроля операции "Автоплан" и нейроинтерфейс для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, виртуальную клинику и интерактивный анатомический стол "Пирогов".

Было особо отмечено, что разработки не имеют аналогов в мире, и в настоящее время успешно внедряются в клиническую практику, научные исследования и медицинское образование. Так, программно-аппаратный комплекс "Пирогов" разработан для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела.

Как пояснили гостям, комплекс пользуется огромной популярностью — заявки на его приобретение поступают как из России, так и из-за рубежа.

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