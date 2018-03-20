Ольга Голодец высоко оценила работу по исполнению майских указов президента в регионе

Во вторник, 20 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

График вице-премьера в регионе был сверстан плотно: Ольга Голодец в сопровождении главы региона Дмитрия Азарова посетила ряд образовательных объектов, учреждений культуры и социального обеспечения.

Состояние социальной сферы Самарской области стало предметом совещания с членами областного кабинета министров и руководством территориальных подразделений органов социальной защиты. Во время совещания поднимались вопросы развития здравоохранения, образования культуры, охраны труда и уровня заработной платы.

Подводя итоги 2017 года, Ольга Голодец отметила высокий уровень работы всех ведомств по выполнению майских указов президента страны Владимира Путина: "Год был непростой, но все поручения были выполнены четко, никаких замечаний нет. Федеральный центр отметил качественную работу по исполнению майских указов в части заработных плат бюджетникам".

Вице-премьер добавила, что планка, взятая в прошлом году в части повышения заработной платы, не просто должна быть удержана в текущем году, но и актуализирована с учетом меняющейся экономической ситуации.

"Исполнение указов президента взято мной на особый контроль. В конце прошлого года совместно с депутатами губернской думы мы приняли решение о выделение дополнительных средств, которые и были направлены на исполнение указов. Начало года показало, что решения эти были приняты своевременно", — сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель региона добавил, что уровень зарплат бюджетников будет корректироваться в соответствии с изменениями среднего уровня заработной платы по Самарской области. Он также напомнил, что в 2017 году региональные власти проиндексировали заработную плату той категории бюджетников, не вошедшей в указы главы государства.

Сохраняет актуальность в самарском регионе и вопрос развития современной инфраструктуры в сфере здравоохранения. Ольга Голодец сообщила, что в ближайшее время при помощи федерального центра должно быть завершено строительство поликлиники в Сызрани.

Напомним, этот вопрос обсуждался Дмитрием Азаровым с Владимиром Путиным в ходе его визита в Самару 7 марта. Также шла речь о строительстве поликлиники в Тольятти и еще нескольких крупных больничных комплексов на территории региона.

"В Самарской области заметны серьезные изменения в системе здравоохранения, в прошлом году серьезно снижена смертность. Но нам еще предстоит сделать серьезный рывок в плане инфраструктуры", — резюмировала Ольга Голодец.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для региона крайне важны те решения, которые были приняты в правительстве РФ по строительству поликлиник в Тольятти и Сызрани.

Ольга Голодец также отметила работу региональных властей по включению Самарской области в новые федеральные демографические программы, в частности, по социальным выплатам на первого ребенка.

"Мы посетили сегодня отделение Пенсионного фонда и видели, что эти пособия выдаются. Сейчас нужно проработать механизм, чтобы эта программа стала более доступной для молодых семей", — подчеркнула вице-премьер.

Самарская область, по оценке Ольги Голодец, показывает хорошие результаты и в сфере образования. Образовательные учреждения региона регулярно занимают достойные места в топ-500 лучших школ России.

Вице-премьер дала высокую оценку образовательного центра в Южном городе. "По созданию современного пространства — это действительно лучшая школа, которую я видела, построенная в рамках федеральной программы "Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях". Этот проект мы возьмем как типовой и решения, которые здесь применялись, будут распространены на всю страну", — сказала она.

Также на совещании обсуждались вопросы поддержки среднего профессионального и высшего образования, развития проектов создания социальной инфраструктуры. Среди проектов, поддержанных Ольгой Голодец, значимым для областного центра является проект реконструкции Самарского цирка.

Дмитрий Азаров заметил, что приезд Ольги Голодец даст новый импульс для для развития всей социальной сферы региона. Со своей стороны, глава региона заверил вице-премьера в том, что все поручения, данные в ходе поездки в Самарскую область, будут выполнены точно в срок.