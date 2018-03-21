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"Газбанк" возглавит Владимир Аверин

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров АО АКБ "Газбанк" единогласно решил назначить на пост председателя правления известного в самарском бизнес-сообществе Владимира Аверина. До утверждения кандидатуры в Центральном банке РФ он будет трудиться в банке на должности советника.

В "Газбанк" Владимир Аверин пришел из государственной корпорации ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", где работал управляющим поволжским филиалом и курировал деятельность банка в ПФО. В банковском бизнесе Владимир Аверин с 1993 года. Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до топ-менеджера. В ОАО КБ "Солидарность" занимал пост вице-президента, а в ОАО "Первый Объединенный Банк" — должность первого вице-президента. Коллеги оценивают Владимира Аверина как опытного профессионала, знающего все нюансы регионального и российского рынка банковских услуг. Он имеет репутацию человека педантичного в оценке рисков, владеющего обширными связями в бизнес-сообществе и способного предвидеть развитие ситуации на финансовых рынках.

Один из крупнейших региональных коммерческих банков Поволжья — АО АКБ "Газбанк" — начал свою финансовую деятельность в 1993 году. Сегодня он имеет филиалы в Самаре, Москве, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Ульяновске, Димитровграде. В настоящий момент входит в топ-150 крупнейших российских банков (по данным делового еженедельника "Профиль" от 12.03.2018 г.). 29 января 2018 года Международное рейтинговое агентство "Moodyʼs" в девятый раз подтвердило высокий долгосрочный кредитный рейтинг АО АКБ "Газбанк" — на уровне B3, с прежним стабильным прогнозом. 28 апреля 2018 года банк готовится встретить 25-летие своей успешной деятельности на самарском рынке финансовых услуг.

Гид потребителя

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а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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