Замминистра культуры РФ Николай Малаков обсудил реконструкцию Самарского театра драмы

Во вторник, 20 марта, во время рабочего визита в Самару заместитель министра культуры РФ Николай Малаков посетил театр драмы им. Горького.
Вместе с главой областного минкульта Сергеем Филипповым, и.о. директора Валерием Мелешиным и главным режиссером Валерием Гришко Николай Малаков обсудил вопрос реконструкции одного из старейших в России драматических театров.
"На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции, его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены", — пояснил Сергей Филиппов.
Затем Николай Малаков и Сергей Филиппов приняли участие в совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, на котором также зашла речь о театре драмы.
Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.
Последние комментарии
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!
ну и кто после пьяного "поздравления всех самаржанок с восьмым марта" пойдет еще раз на спектакль с участием Ефремова?
Своеобразный был человек, как все представители творческой интеллигенции. Печально.
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер