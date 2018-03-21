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Театр Культура

Замминистра культуры РФ Николай Малаков обсудил реконструкцию Самарского театра драмы

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 марта, во время рабочего визита в Самару заместитель министра культуры РФ Николай Малаков посетил театр драмы им. Горького.

Вместе с главой областного минкульта Сергеем Филипповым, и.о. директора Валерием Мелешиным и главным режиссером Валерием Гришко Николай Малаков обсудил вопрос реконструкции одного из старейших в России драматических театров.

"На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции, его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены", — пояснил Сергей Филиппов.

Затем Николай Малаков и Сергей Филиппов приняли участие в совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, на котором также зашла речь о театре драмы.

Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.

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