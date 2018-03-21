В Самаре появятся экспертные архитектурные советы

Представители Союза архитекторов на встрече с главой Самары Еленой Лапушкиной выдвинули предложения, решение которых позволит городу сохранить историко-архитектурный облик.
К примеру, предложили проводить больше открытых архитектурных конкурсов по разработке проектов благоустройства общественных зон, строительству новых объектов и созданию скульптурных композиций, разработать местные нормативы градостроительного проектирования, создать специализированные экспертные советы и провести реорганизацию органов, отвечающих за градостроительство и архитектуру.
По словам архитекторов, эти шаги смогут поднять статус профессии и дать новый толчок в развитии города.
"Мы предлагаем создать экспертные советы, которые бы до заседания комиссии по застройке и землепользованию или перед заседанием Градостроительного совета обсуждали самые непростые вопросы, к примеру, вопросы об отклонении от предельных параметров при строительстве в историческом центре. Тогда при принятии окончательного решения городские власти смогут опираться не только на мнение общественности, полученное в ходе публичных слушаний, но и на мнение специалистов", — сказал член правления самарского Союза архитекторов Леонид Кудеров.
В ближайшее время Союз архитекторов совместно с департаментом градостроительства подготовит перечень направлений, в соответствии с которым будут созданы экспертные советы, и определит состав их участников.
Кроме того, на встрече архитекторы предложили разработать муниципальные нормативы градостроительного проектирования. Этот долгожданный для всего архитектурного сообщества и строительной отрасли документ позволит учесть потребность конкретных городских территорий в объектах социальной сферы, инженерной инфраструктуре, а также определить допустимую плотность застройки и необходимые меры по благоустройству.
На встрече также поднимался вопрос о корректировке и реализации Генерального плана города. Архитекторы предложили создать в департаменте градостроительства Управление территориального планирования. По их мнению, наличие проектного ядра в структуре департамента позволит вести постоянный анализ актуальности Генплана, а также контролировать его реализацию.
Последние комментарии
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Хорошее дело для развития Самарской реставрационной школы. Тем более, что Самарареставрация сохранила как кадры, так и опыт работы на памятниках, а Сам ГТУ имеет отличные мощности.
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)