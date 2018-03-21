Корпорация "КОШЕЛЕВ" готовит к торжественному открытию гостиницу "Four Points by Sheraton" в Саранске

16 марта вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил саранскую гостиницу "Four Points by Sheraton", которая готовится принять болельщиков мундиаля. Активное и непосредственное участие в ее строительстве принимает Корпорация "КОШЕЛЕВ". Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ" и Владимир Волков, глава Мордовии показали, в каких комфортных условиях будут проживать гости.

"Ну, что сказать — видно, что это 5 звезд, — произнес Мутко. — Если еще раз приеду в Саранск, то остановлюсь здесь. Например, во время матча Иран — Португалия". Но, несмотря на желание увидеть на поле легендарного Роналду, скорее всего, Виталий Мутко в этот день будет в Самаре, где сборная России будет биться с Уругваем.

Гостиница предназначена для размещения представителей и VIP-гостей международной федерации FIFA в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Особо отметим, что это первая в Саранске гостиница категории пять звезд, и она включает в себя 159 номеров разной классности: из них "standart — 136", "deluxe" — 15, "suite" — семь и один "Президентский ЛЮКС".

Помимо удобных номеров, гости отеля смогут воспользоваться переговорными комнатами, конференц-залами, посетить бассейн, фитнес, spa и ресторан. Общая площадь отеля — 12,4 тыс. кв. м. В отеле установлена система безопасности последнего поколения. Например, стандартный электронный ключ-карту здесь заменит личный смартфон постояльца, для этого нужно будет только скачать на него специальную программу.

Согласно требованиям FIFA, в городе, принимающем чемпионат, должны быть средства размещения категории пять звезд. SHERATON находится всего в 8,3 км от аэропорта, до стадиона "Мордовия Арена" — 2,1 км, до автовокзала — 4, 2 км, до ж/д вокзала — 3,1 км. Над дизайном номеров работала немецкий архитектор Мария Сонне — Фредериксен (архитектурное бюро ART4ALL International).

Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ":

"Для нас строительство пятизвездочной гостиницы в Саранске — это очень серьезный проект международного уровня. Мы готовим ее торжественное открытие, уже идет интенсивное обучение персонала. Номерной фонд "Four Points by Sheraton" в Саранске полностью решит проблему с размещением официальных представителей федерации FIFA в республике Мордовия в дни проведения чемпионата мира по футболу".