16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Продвинутые" мамы с помощью цифровых технологий успевают больше В ролике МегаФона о современных родителях и детях снялся участник шоу "Голос" Даниил Фурман Самарские разработчики продвигают СЭД ТЕЗИС на европейский рынок Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Компания "МегаФон" показала, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь

ИТ Транспорт и связь

В Самаре пройдет первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

24 марта в Самаре пройдет финал первого самарского детского хакатона SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. В этот раз разработчиками выступят самарские школьники.

Тема хакатона — создание инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества городской инфраструктуры с помощью работы с геоданными, аналитики, интерактивных графиков, моделирования и прототипирования.

В хакатоне примут участие школьники от 14 до 18 лет и только в составе команды. Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Кроме IТ-специалистов в команде могут быть дизайнер, идеолог, маркетолог. Хакатон пройдет в 2 этапа: 17 марта — образовательный этап, и 24 марта — непосредственно соревнования. Оба дня пройдут на площадке StartupSamara по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, 8.

В финале хакатона экспертное жюри выберет 3 команды-победителя. Участники команды, занявшей первое место, получат планшетные компьютеры, второе место — фотопринтеры, а третье — внешние жесткие диски. Все участники хакатона получат памятные сувениры и сертификаты участника.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте хакатона: hackathon.samregion.ru.

Мероприятие организовано департаментом информационных технологий и связи Самарской области и Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и самарских IT-компаний Вебзавод, Cloud Castle, Haulmont, МСК Групп, СМС-ИТ и др.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1