В Самаре пройдет первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack

24 марта в Самаре пройдет финал первого самарского детского хакатона SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. В этот раз разработчиками выступят самарские школьники.
Тема хакатона — создание инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества городской инфраструктуры с помощью работы с геоданными, аналитики, интерактивных графиков, моделирования и прототипирования.
В хакатоне примут участие школьники от 14 до 18 лет и только в составе команды. Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Кроме IТ-специалистов в команде могут быть дизайнер, идеолог, маркетолог. Хакатон пройдет в 2 этапа: 17 марта — образовательный этап, и 24 марта — непосредственно соревнования. Оба дня пройдут на площадке StartupSamara по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, 8.
В финале хакатона экспертное жюри выберет 3 команды-победителя. Участники команды, занявшей первое место, получат планшетные компьютеры, второе место — фотопринтеры, а третье — внешние жесткие диски. Все участники хакатона получат памятные сувениры и сертификаты участника.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте хакатона: hackathon.samregion.ru.
Мероприятие организовано департаментом информационных технологий и связи Самарской области и Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и самарских IT-компаний Вебзавод, Cloud Castle, Haulmont, МСК Групп, СМС-ИТ и др.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???