На трассе М-5 "Урал" будет введено в эксплуатацию более 3 км линий освещения

В 2018 г. на трассе М-5 "Урал" будет введено в эксплуатацию более 3 км линий электроосвещения, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Линии электроосвещения на федеральной автодороге будут смонтированы в черте г. Сызрань (с 878 по 879 км) и в с. Зеленовка рядом с городом Тольятти (с 980 по 981 км).
Кроме того, на трассе М-5 дорожники восстановят верхний слой покрытия в Сызранском, Красноярском, Сергиевском и Исаклинском районах, а также на подъездах к Самаре и Оренбургу.
В ремонтную программу ведомства на текущий год также входит федеральная дорога А-300 (Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном). На участке протяженностью 27 км будет выполнен капитальный ремонт дорожного полотна.
Помимо этого, в Самарской области продолжается строительство трехуровневой развязки на 974 км М-5 "Урал" в Тольятти.
В целом, на текущий год запланирован ремонт 175 км федеральных автодорог региона. Планируется, что после проведения в 2018 г. запланированных ремонтных работ нормативу будут соответствовать 100% федеральных автомобильных дорог Самарской области.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.