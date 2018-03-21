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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На трассе М-5 "Урал" будет введено в эксплуатацию более 3 км линий освещения

СЫЗРАНЬ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. на трассе М-5 "Урал" будет введено в эксплуатацию более 3 км линий электроосвещения, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Линии электроосвещения на федеральной автодороге будут смонтированы в черте г. Сызрань (с 878 по 879 км) и в с. Зеленовка рядом с городом Тольятти (с 980 по 981 км).

Кроме того, на трассе М-5 дорожники восстановят верхний слой покрытия в Сызранском, Красноярском, Сергиевском и Исаклинском районах, а также на подъездах к Самаре и Оренбургу.

В ремонтную программу ведомства на текущий год также входит федеральная дорога А-300 (Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном). На участке протяженностью 27 км будет выполнен капитальный ремонт дорожного полотна.

Помимо этого, в Самарской области продолжается строительство трехуровневой развязки на 974 км М-5 "Урал" в Тольятти.

В целом, на текущий год запланирован ремонт 175 км федеральных автодорог региона. Планируется, что после проведения в 2018 г. запланированных ремонтных работ нормативу будут соответствовать 100% федеральных автомобильных дорог Самарской области.

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