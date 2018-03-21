В регионе определят, где разместить временно свободные бюджетные средства на депозитах

Опубликовано извещение о проведении отбора заявок на размещение средств бюджета Самарской области на банковских депозитах в 2018 году. Процедуру определения кредитных организаций проводит Главное управление организации торгов региона. В лотах оговорены суммы от 100 млн до 2,1 млрд руб., на которые можно открыть вклад на разные сроки.

Заявки на участие принимали до 19 марта. Протокол их рассмотрения планируется обнародовать 22 марта. Одного или несколько победителей определят не позднее 29 марта.

По условиям отбора, кредитным организациям предлагается 66 лотов на общую сумму 72,6 млрд рублей со сроками размещения - 1-2 недели, 1-2 месяца, 3-6 месяцев. В частности, шесть - по 100 млн рублей, столько же по 300 млн руб., 500 млн руб., 700 млн руб., 900 млн руб., 1,1 млрд руб., 1,3 млрд руб., 1,5 млрд руб., 1,7 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 2,1 млрд рублей. По каждому лоту определяется организация, которая может предложить наибольшую процентную ставку с учетом показателя Mosprime Rate на день открытия вклада.

По итогам процедуры министерство управления финансами заключит генеральное соглашение с кредитной организацией - победителем отбора на срок, не превышающий год. Предусматривается, что в этот период в банке, который выиграл лот, вклад могут открывать неоднократно.

Важно отметить, что точная сумма размещения средств не определена, и оно, как уточняется в документации, будет проводиться при наличии "фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами".