Высокий уровень поддержки Владимира Путина демонстрирует возросшую консолидацию гражданского общества Самарской области

На прошедших 18 марта выборах Самарская область заняла четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по абсолютному вкладу в победу Владимира Путина. Впереди - только Республики Татарстан и Башкортостан, где традиционно за главу государства отдают больше голосов, и Нижегородская область, в которой президент принял решение о своем выдвижении на этот пост.

Если сравнивать прошедшую кампанию с президентскими выборами 2012 года, то можно констатировать уверенный рост поддержки Владимира Путина на 17,26% (с 58,56% до 75,82%). Впервые с 2000 года регион занял 39 место в России по отданным за главу государства голосам и явке избирателей, значительно улучшив свои позиции по сравнению с прошлыми выборами.

"Это серьезное доверие граждан, высказанное, в первую очередь, президенту, - подчеркнул врио губернатора Дмитрий Азаров, комментируя итоги воскресного голосования. - Этот результат выражает поддержку курса президента страны Владимира Владимировича Путина абсолютным большинством граждан РФ. Он был достигнут многолетним трудом, патриотизмом президента, защитой интересов страны на международной арене, защитой интересов граждан Российской Федерации".

Высокий процент явки на избирательные участки людей, желающих поддержать действующего лидера страны, демонстрирует также возросшую степень консолидации общества. Жители Самарской области и руководство региона вышли на новый уровень взаимопонимания.

Во многом тому способствовали эффективная работа новой команды главы региона, готовность власти решать первоочередные вопросы с учетом мнения населения и нацеленность на конструктивный диалог с гражданским обществом.