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Аналитики Промсвязьбанка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,25%

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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23 марта состоится очередное заседание ЦБ РФ. Аналитики Промсвязьбанка в специальном обзоре, опубликованном накануне, отмечают высокую вероятность снижения ключевой ставки на 25 б. п. до 7,25%.

"Пауза в смягчении денежно-кредитной политики выглядит очень маловероятной с учетом сохранения годовых темпов инфляции на историческом минимуме 2,2% по итогам февраля и позитивной динамики инфляционных ожиданий населения. В то же время шансы на снижение ставки на 50 б. п. невысоки из-за усиления политических рисков и происходящего ослабления рубля", — подчеркнул Роман Насонов, ведущий аналитик ПАО "Промсвязьбанк".

Вместе с тем, по его словам, в перспективе до конца года прогнозируется еще 2 снижения ключевой ставки на 25 б. п. — на следующих "опорных" заседаниях ЦБ в июне и сентябре. Ограничиться снижением ставки до 6,75% Банк России побудит ожидаемый рост темпов инфляции, которые могут приблизиться к 4% г/г в декабре 2018 г. Эти ожидания связаны, в первую очередь, с восстановлением экономики в условиях кадрового дефицита и с возможным прекращением падения цен на продовольствие на мировых рынках при рисках сбора меньшего, чем в прошлом году, урожая в РФ. Дополнительный вклад в рост потребительских цен может внести вероятное ослабление рубля до уровня 59-60 руб. за долл. Если же текущее замедление инфляции окажется более устойчивым, то по итогам 2018 г. нельзя исключать и снижения ключевой ставки до 6,5%.

С полным текстом обзора можно ознакомиться по ссылке http://psbinvest.ru/upload/files/stock-18/Rates_CBR_19032018.pdf.

Гид потребителя

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