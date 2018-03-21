В Самаре 65 человек почти два часа тушили крупный пожар в Красноглинском районе

В среду, 21 марта, в 13:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 9-й линии СНТ "Шар" в Красноглинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 200 кв. метров. В его тушении участвовали 65 человек. Использовалось 13 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 15:02. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.