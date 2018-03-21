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Законотворчество Экономическая политика

Штрафы за незаконный сбыт рыбы и раков планируют увеличить до 75 тыс. рублей

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Штрафы за незаконный сбыт рыбы и раков планируют увеличить до 75 тыс. рублей.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы на ближайшем заседании областного парламента предложит принять в двух чтениях законопроект, направленный на усиление административной ответственности за незаконную торговлю рыбой и раками.

На заседании комитета, которое состоялось 20 марта, были одобрены изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", касающиеся усиления административной ответственности за организацию и осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства вне установленных мест.

В данную категорию входит и торговля раками, которая процветает на обочинах автомобильных дорог, и пока карается символическими штрафами. Теперь штрафы составят 3-4,5 тыс. рублей для физлиц, а для юрлиц взыскание будет достигать 75 тыс. рублей. Как отмечают депутаты, взимание максимальных штрафов за реализацию продукции, выловленной незаконным путем, позволит нанести удар по браконьерству и окажет помощь малому бизнесу, который законно выращивает раков и рыбу, и торгует в отведенных местах.

"Если мы хотим прекратить несанкционированный сбыт и вылов рыбы и раков, то штрафы за их незаконную реализацию должны быть существенными, — подчеркнул депутат Самарской губернской думы Николай Сомов. — Минимальные штрафы не являются эффективной мерой и не приносят результатов. Мы должны сделать все для борьбы с браконьерством и сохранения биоресурсов наших водоемов".

Гид потребителя

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