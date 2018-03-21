Штрафы за незаконный сбыт рыбы и раков планируют увеличить до 75 тыс. рублей.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы на ближайшем заседании областного парламента предложит принять в двух чтениях законопроект, направленный на усиление административной ответственности за незаконную торговлю рыбой и раками.
На заседании комитета, которое состоялось 20 марта, были одобрены изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", касающиеся усиления административной ответственности за организацию и осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства вне установленных мест.
В данную категорию входит и торговля раками, которая процветает на обочинах автомобильных дорог, и пока карается символическими штрафами. Теперь штрафы составят 3-4,5 тыс. рублей для физлиц, а для юрлиц взыскание будет достигать 75 тыс. рублей. Как отмечают депутаты, взимание максимальных штрафов за реализацию продукции, выловленной незаконным путем, позволит нанести удар по браконьерству и окажет помощь малому бизнесу, который законно выращивает раков и рыбу, и торгует в отведенных местах.
"Если мы хотим прекратить несанкционированный сбыт и вылов рыбы и раков, то штрафы за их незаконную реализацию должны быть существенными, — подчеркнул депутат Самарской губернской думы Николай Сомов. — Минимальные штрафы не являются эффективной мерой и не приносят результатов. Мы должны сделать все для борьбы с браконьерством и сохранения биоресурсов наших водоемов".
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Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки