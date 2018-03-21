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Строительство Строительство и недвижимость

Обманутые дольщики региона могут получить льготы по налогу на имущество

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 марта, на заседании общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при профильном комитете Самарской губернской думы рассмотрено обращение обманутых дольщиков.

Они просят освободить их от уплаты налога на имущество физических лиц, поскольку дома до сих пор не достроены.

В 2003 г. в поселке Мехзавод начали возводить пятисекционный дом. Его строительством занималось ООО "Кросс". Пять лет назад компания была признана банкротом и дом так и не достроен, из-за чего 233 дольщика не смогли получить свои квартиры.

Председатель инициативной группы обманутых дольщиков этого объекта Татьяна Короткова рассказала, что готовность дома составляет 60% — нет крыши, окон, дверей, лифтовых шахт, подъездов и коммуникаций. А чтобы не потерять и это, дольщики дали согласие и оформили собственность на квартиры, которых фактически нет. В прошлом году они получили налоговые уведомления.

"Получается, арбитражный суд признает право собственности на несуществующий объект, далее регистрируются несуществующие помещения, а ведь дома нет и он не введен в эксплуатацию", — говорит Татьяна Короткова.

По информации городской думы, объекты незавершенного строительства подлежат налогообложению, если на них оформлено право собственности налогоплательщика и определена налоговая база — кадастровая стоимость объекта. Согласно письму Минфина РФ, налог на недвижимое имущество физических лиц взимается вне зависимости от того, используется имущество или нет.

Заместитель главы Самары Татьяна Офицерова отметила, что, в соответствии с Налоговым кодексом есть возможность предоставления налоговых льгот обманутым дольщикам.

"Мы направили запрос в налоговые органы, чтобы понять: сколько обманутых дольщиков уже зарегистрировали право собственности, по каким объектам у налоговой есть данные, какой будет сумма выпадающих доходов по Самаре. И после этого будем прорабатывать этот вопрос", — пояснила она.

Председатель общественной комиссии Александр Живайкин подчеркнул: "Мы со своей стороны, проанализируем федеральное законодательство и рассмотрим возможность внесения предложений, чтобы не допустить в будущем таких ситуаций".

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