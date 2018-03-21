Дороги в Новокуйбышевске приведет в порядок "Стройсервис"

Во вторник, 20 марта, определен подрядчик, который отремонтирует дороги местного значения в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.
Победителем стало ООО "Стройсервис", предложившее выполнить работы за цену ниже начальной (94,1 млн руб.) — 93,6 млн рублей.
Компания приведет в порядок улицы Промышленную, Успенского, Пирогова, Кадомцева, Горького и Чернышевского, а также дороги на улицах Кутузова, Репина, Молодогвардейской, Кирова, Дзержинского и дорогу от НФТП до ул. Луговой.
Финансирование выделяется за счет городской казны.
Все работы "Стройсервис" должен выполнить в срок с 26 апреля по 25 октября.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.