Дороги в Новокуйбышевске приведет в порядок "Стройсервис"

Во вторник, 20 марта, определен подрядчик, который отремонтирует дороги местного значения в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО "Стройсервис", предложившее выполнить работы за цену ниже начальной (94,1 млн руб.) — 93,6 млн рублей.

Компания приведет в порядок улицы Промышленную, Успенского, Пирогова, Кадомцева, Горького и Чернышевского, а также дороги на улицах Кутузова, Репина, Молодогвардейской, Кирова, Дзержинского и дорогу от НФТП до ул. Луговой.

Финансирование выделяется за счет городской казны.

Все работы "Стройсервис" должен выполнить в срок с 26 апреля по 25 октября.