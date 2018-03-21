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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Дороги в Новокуйбышевске приведет в порядок "Стройсервис"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 марта, определен подрядчик, который отремонтирует дороги местного значения в Новокуйбышевске, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО "Стройсервис", предложившее выполнить работы за цену ниже начальной (94,1 млн руб.) — 93,6 млн рублей.

Компания приведет в порядок улицы Промышленную, Успенского, Пирогова, Кадомцева, Горького и Чернышевского, а также дороги на улицах Кутузова, Репина, Молодогвардейской, Кирова, Дзержинского и дорогу от НФТП до ул. Луговой.

Финансирование выделяется за счет городской казны.

Все работы "Стройсервис" должен выполнить в срок с 26 апреля по 25 октября.

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Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

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